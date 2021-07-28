رئيس بلدية بنزرت يفنّد اشاعة تسلّله خلسة لمقر البلدية

نشرت ليلة الثلاثاء 26 جويلية، اذاعة اوكسيجان أف أم، خبر مفاده أن رئيس بلدية بنزرت حاول التسلل خلسة الي مقر البلدية الا ان قوات الأمن تصدّت له حسب ما نشرته الاذاعة.
وعبّر رئيس البلدية كمال بن عمارة عن اسفه لما تقوم به الصفحات المحسوبة على الاعلام الحر داعيا المواطنين لعدم الانسياق الي الفوضى المتعمدة وعدم تصديق الاشاعات.
وأشار رئيس البلدية الي ان بلدية بنزرت التزمت بالقرار الرئاسي المتعلق بتعطيل العمل لمدة يومين وانه تم تفويض الاعوان المكلفين بالخدمات الطارئة وتعطيل باقي الخدمات.
يذكر انه وعلى اثر قرار تعطيل العمل بالوظيفة العمومية والادارات ذات الصبغة الادارية تواترت عديد الاخبار الزائفة بخصوص محاولة تهريب ملفات واتلافها وابرزها اتهام وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان باخفاء ملف يتعلق بالبشير العكرمي في بيتها ما استوجب مداهمته من طرف قوات الأمن وهو ما تم تكذيبه لاحقا.
بلدية قربة
يذكر أن الكاتب العام المساعد للنقابة الاساسية لاعوان بلدية قربة من ولاية نابل، توفيق يدعس، كان أفاد بأن رئيس بلدية قربة تعمّد، يوم أمس الثلاثاء، الدخول الى مقر البلدية رفقة الكاتبة العامة للبلدية وبمشاركة احد المستشارين واخراج ملفات من مقر البلدية ونقلها الى مكان غير معلوم باستعمال سيارة خاصة.
في المقابل، كذّب رئيس بلدية قربة، فوزي حجيج، هذا الخبر قائلا في ارسالية قصيرة لـوكالة تونس افريقيا للأنباء هذا ادعاء بالباطل وانا افنّده وسأنشر بلاغا وتكذيبا في الغرض، وسأتتبع من يروّج لهذه الاشاعة قضائيا".
وعبّر رئيس البلدية كمال بن عمارة عن اسفه لما تقوم به الصفحات المحسوبة على الاعلام الحر داعيا المواطنين لعدم الانسياق الي الفوضى المتعمدة وعدم تصديق الاشاعات.
وأشار رئيس البلدية الي ان بلدية بنزرت التزمت بالقرار الرئاسي المتعلق بتعطيل العمل لمدة يومين وانه تم تفويض الاعوان المكلفين بالخدمات الطارئة وتعطيل باقي الخدمات.
يذكر انه وعلى اثر قرار تعطيل العمل بالوظيفة العمومية والادارات ذات الصبغة الادارية تواترت عديد الاخبار الزائفة بخصوص محاولة تهريب ملفات واتلافها وابرزها اتهام وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان باخفاء ملف يتعلق بالبشير العكرمي في بيتها ما استوجب مداهمته من طرف قوات الأمن وهو ما تم تكذيبه لاحقا.
بلدية قربة
يذكر أن الكاتب العام المساعد للنقابة الاساسية لاعوان بلدية قربة من ولاية نابل، توفيق يدعس، كان أفاد بأن رئيس بلدية قربة تعمّد، يوم أمس الثلاثاء، الدخول الى مقر البلدية رفقة الكاتبة العامة للبلدية وبمشاركة احد المستشارين واخراج ملفات من مقر البلدية ونقلها الى مكان غير معلوم باستعمال سيارة خاصة.
في المقابل، كذّب رئيس بلدية قربة، فوزي حجيج، هذا الخبر قائلا في ارسالية قصيرة لـوكالة تونس افريقيا للأنباء هذا ادعاء بالباطل وانا افنّده وسأنشر بلاغا وتكذيبا في الغرض، وسأتتبع من يروّج لهذه الاشاعة قضائيا".
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