صورة اليوم: حسب أرقام وزارة الصحة، 119 متوفي بكورونا يعودون الي الحياة

نشرت الثلاثاء 27 جويلية، الصفحة الرسمية لوزارة الصحة أرقاما متضاربة لعدد الوفيات بكورونا حيث أعلنت أن عدد الوفيات بلغ 178 قبل أن تنشر تحيينا جديدا للارقام تعلن من خلاله أن عدد الوفيات بلغ 59 وفاة.
وأثارت أرقام وزارة الصحة حملة ساخرة على صفحات الفايسبوك وعلق النشطاء بالقول "الحمدلله عاد 119 مواطن متوفي بكورونا الي الحياة بفضل الاجراءات الصحية والتدخل العاجل لوزارة الصحة".
وأثارت أرقام وزارة الصحة حملة ساخرة على صفحات الفايسبوك وعلق النشطاء بالقول "الحمدلله عاد 119 مواطن متوفي بكورونا الي الحياة بفضل الاجراءات الصحية والتدخل العاجل لوزارة الصحة".
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