   Malhoun - ملحون  

صورة اليوم: حسب أرقام وزارة الصحة، 119 متوفي بكورونا يعودون الي الحياة

Publié le Mercredi 28 Juillet 2021 - 08:44قراءة: 0 د, 20 ث
نشرت الثلاثاء 27 جويلية، الصفحة الرسمية لوزارة الصحة أرقاما متضاربة لعدد الوفيات بكورونا حيث أعلنت أن عدد الوفيات بلغ 178 قبل أن تنشر تحيينا جديدا للارقام تعلن من خلاله أن عدد الوفيات بلغ 59 وفاة.

وأثارت أرقام وزارة الصحة حملة ساخرة على صفحات الفايسبوك وعلق النشطاء بالقول "الحمدلله عاد 119 مواطن متوفي بكورونا الي الحياة بفضل الاجراءات الصحية والتدخل العاجل لوزارة الصحة".

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 229898

Goldabdo  ()  |Mercredi 28 Juillet 2021 à 08h 09m |           
سبعة نوفمبر جاري التحميل.

BenMoussa  ()  |Mercredi 28 Juillet 2021 à 08h 09m |           
هذه الادارة العميقة وانجازاتها في احدى مظاهرها
ومن يريد مثالا اخرا فليتابع موقع الرصد الجوي وطريقة تحيينه العشوائية
اذا كنا غير قادرين على نشر معطيات صحيحة وتحيينها رغم العدد المهول للموظفين المكلفين بذلك فالى اين نحن سائرون



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