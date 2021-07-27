زيتون يحذر النهضة: تتحملون مسؤولية فشل الحوار بين الغنوشي وسعيد والجيش والشعب خط أحمر

دعا لطفي زيتون المستشار السابق لراشد الغنوشي حركة النهضة إلى الالتفاف حول قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد الاخيرة والتعامل مع ما وقع على إعتبار أنه فرصة لمراجعة النفس والأخطاء.وفي مداخلة على اذاعة شمس , طالب زيتون حركة النهضة بالتفاعل الإيجابي مع قرارات الرئيس واجراء الاصلاحات المطلوبة وتجنب أي التصعيد, مشددا على ضرورة تجنب أي تصعيد للرد على هذه القرارات.وقال ’’التقاتل بين التونسيين خط أحمر ,ومواجهة الدولة خط أحمر,والتصدي لقوات الأمن والجيش خط أحمر ’’.وعن دور الوساطة الذي لعبه في عقد لقاء بين سعيّد والغنوشي، حمل زيتون فشل هذه الوساطة لحركة النهضة لأنها لم تأخذ الأمور بالجدية الكافية وعلى أنها فرصة أخيرة لانقاذ الوضع.