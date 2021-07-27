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سامي الفهري يعلن عن بث سلسلة من حلقات حول علاقة النهضة بالمال

Publié le Mardi 27 Juillet 2021 - 19:03قراءة: 0 د, 27 ث
أعلن الثلاثاء 27 جويلية، صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك أن قناته الحوار التونسي ستنطلق في بث سلسلة من الحلقات حول علاقة النهضة بالمال .


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وبين شريط الفيديو للحلقات وفق ما تقول القناة دور عائلة راشد الغنوشي صلب الحركة وتجاوزات صهره رفيق عبد السلام حينما كان وزيرا للخارجية.
يذكر أن هاته الحلقات كانت ستبث سنة 2019 قبل أن يدخل سامي الفهري الى السجن.



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