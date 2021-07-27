بلاغ الخارجية الروسية حول تطور الأحداث في تونس

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن التناقضات الداخلية في تونس يجب أن تجد حلّها في المجال القانوني دون غيره.وجاء في بيان أصدرته الوزارة نشره موقع "روسيا اليوم" الإخباري،، أنّ موسكو تنطلق من أن "التناقضات الداخلية في تونس سوف تجد حلّها ضمن المجال القانوني حصريا".كما عبرت الخارجية الروسية، عن أملها أن "تستمر علاقات الصداقة بين موسكو وتونس وأن تتطور بشكل مطرد لمصلحة شعبيْ البلدين"، مشيرة إلى أن التقارير الواردة من تونس تشير إلى هدوء الأوضاع في عاصمة البلاد ومدنها الكبرى بشكل عام، وأن المطارات والمرافق العامة ووسائل النقل في البلاد تعمل بشكل طبيعي".