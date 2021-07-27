   Warda - شعوري نحيتك  

بلاغ الخارجية الروسية حول تطور الأحداث في تونس

Publié le Mardi 27 Juillet 2021 - 12:06قراءة: 0 د, 28 ث
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن التناقضات الداخلية في تونس يجب أن تجد حلّها في المجال القانوني دون غيره.

وجاء في بيان أصدرته الوزارة نشره موقع "روسيا اليوم" الإخباري،، أنّ موسكو تنطلق من أن "التناقضات الداخلية في تونس سوف تجد حلّها ضمن المجال القانوني حصريا".


كما عبرت الخارجية الروسية، عن أملها أن "تستمر علاقات الصداقة بين موسكو وتونس وأن تتطور بشكل مطرد لمصلحة شعبيْ البلدين"، مشيرة إلى أن التقارير الواردة من تونس تشير إلى هدوء الأوضاع في عاصمة البلاد ومدنها الكبرى بشكل عام، وأن المطارات والمرافق العامة ووسائل النقل في البلاد تعمل بشكل طبيعي".


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 229852



En continu

Toutes les news

الثلاثاء 27 جويلية 2021 | 17 ذو الحجة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:13 19:32 16:16 12:33 05:21 03:38
39°
36°% 29:الرطــوبة
تونــس26°
5.66 كم/س
:الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
36°-2639°-2442°-2638°-2938°-28
  • Avoirs en devises
    20464,2

  • (26 juill)
  • Jours d'importation
    129
  •              1 € = 3,29138 DT        1$ =2,80182 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 juill)   1319,3 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة