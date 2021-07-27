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النهضة تدعو رئيس الجمهورية إلى التراجع عن قراراته

Publié le Mardi 27 Juillet 2021 - 11:27قراءة: 0 د, 36 ث
أصدرت الثلاثاء 27 جويلية، حركة النهضة بيانا اعتبرت من خلاله أن الاجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الدولة غير دستورية وتمثل انقلابا على الدستور والمؤسسات.

ودعت الحركة رئيس الدولة الي التراجع عنها ومعالجة التحديات والصعوبات التي تعاني منها البلاد ضمن الاطار الدستوري والقانوني.


وحيّت الحركة المؤسّسة العسكرية والأمنية الساهرة على أمن البلاد وسلامته ورمز وحدته وسيادته وجددت دعوتها الى ضرورة النأي بها عن التجاذبات والمناكفات السياسية.

وعبرت عن تقديرها لكل الذين رفضوا خرق الدستور والتعسف في تأويله وعبّروا عن مواقفهم بشكل حضاري وسلمي منبهة الى خطورة خطابات العنف والتشفّي والاقصاء على النسيج الاجتماعي الوطني وما يفتحه من ويلات البلاد في غنى عنها.

كما عبرت الحركة عن تفهمها للاحتجاجات التي عرفتها البلاد في المدّة الأخيرة ومشروعية المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسيّة.



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 229851

Hechmi  (Tunisia)  |Mardi 27 Juillet 2021 à 11h 05m |           
عودة البرلمان ضرورية لكن أصبح رمز للخصومات الأديولجية والسب والشتم وتوتير الأجواء ويعطي صورة مزرية على الديموقراطية التونسية والبرلمان غير عابئ بما يجري انهيار اقتصادي وصحي وسياسي واخلاقي وتفشي السرقة والبراكجات والرشوة فربما تكون الدكتاتورية العادلة إذا لم تتدخل أطراف خارجية أهون من عودة البرلمان التونسي كله صياح وتشويش ورمزا للعجز ....

BenMoussa  ()  |Mardi 27 Juillet 2021 à 11h 01m |           
لماذا النهضة لا تطلب من سمير ديلو شرح الضمانات التي يقول ان رئيس الجمهورية قدمها للشعب التونسي في تصريحاته الأخيرة، لكي تشعر هي وكل الشعب باطمئنان مثل الذي بشعر به ديلو




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