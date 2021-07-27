النهضة تدعو رئيس الجمهورية إلى التراجع عن قراراته

أصدرت الثلاثاء 27 جويلية، حركة النهضة بيانا اعتبرت من خلاله أن الاجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الدولة غير دستورية وتمثل انقلابا على الدستور والمؤسسات.ودعت الحركة رئيس الدولة الي التراجع عنها ومعالجة التحديات والصعوبات التي تعاني منها البلاد ضمن الاطار الدستوري والقانوني.وحيّت الحركة المؤسّسة العسكرية والأمنية الساهرة على أمن البلاد وسلامته ورمز وحدته وسيادته وجددت دعوتها الى ضرورة النأي بها عن التجاذبات والمناكفات السياسية.وعبرت عن تقديرها لكل الذين رفضوا خرق الدستور والتعسف في تأويله وعبّروا عن مواقفهم بشكل حضاري وسلمي منبهة الى خطورة خطابات العنف والتشفّي والاقصاء على النسيج الاجتماعي الوطني وما يفتحه من ويلات البلاد في غنى عنها.كما عبرت الحركة عن تفهمها للاحتجاجات التي عرفتها البلاد في المدّة الأخيرة ومشروعية المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسيّة.