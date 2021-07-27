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حسناء بن سليمان تنفي مداهمة الجيش لمنزلها

Publié le Mardi 27 Juillet 2021 - 10:42قراءة: 0 د, 30 ث
نفت الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة المُقالة حسناء بن سليمان في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الثلاثاء 27 جويلية 2021 ما تم تداوله بخصوص مداهمة قوات من الجيش الوطني لمنزلها لحيازتها ملفات مهمة، مؤكدة أن ما تمّ ترويجه كذب وافتراء وتزوير للحقائق، وفق تعبيرها.


Credits Mosaique FM



وقالت بن سليمان "أدعو وسائل الإعلام إلى التثبت من معلوماتها قبل نشر مثل هذه الأخبار"، مضيفة "ما يحدث لا يليق بالدولة التونسية... وحسناء بن سليمان ما عندها ما تخبّي".

واستغربت وزير العدل المُقالة من صمت المؤسسة العسكرية، قائلة "من دورها حماية المواطنين من خلال تكذيب الخبر أو تأكيده".

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 229845

Rommen  (Tunisia)  |Mardi 27 Juillet 2021 à 10h 29m |           
حسناء بن سليمان ما عندها ما تخبي
اعطونا العكس بنفس درجة الوضوح . الجيش الذي نسبتم اليه التدخل يعاونكم إذا كنتم صادقين

BenMoussa  ()  |Mardi 27 Juillet 2021 à 09h 56m |           
إطلاق الاشاعات الكاذبة طريقة مستخدمة منذ القدم على كل المستويات وفي كل بلدان العالم
والغاية من ذلك جس ردود الفعل من اطراف معينة وتهيأة الرأي العام ثم اتخاذ القرار المناسب على ضوء تلك المعلومات
وقد تم ذلك مثلا في المدة الاخيرة من خلال الوثيقة المسربة من ديوان رئيس الجمهورية حول تعطيل الدستور واستلام الرئيس لكل السلطات



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