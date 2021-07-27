حسناء بن سليمان تنفي مداهمة الجيش لمنزلها

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نفت الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة المُقالة حسناء بن سليمان في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الثلاثاء 27 جويلية 2021 ما تم تداوله بخصوص مداهمة قوات من الجيش الوطني لمنزلها لحيازتها ملفات مهمة، مؤكدة أن ما تمّ ترويجه كذب وافتراء وتزوير للحقائق، وفق تعبيرها.وقالت بن سليمان "أدعو وسائل الإعلام إلى التثبت من معلوماتها قبل نشر مثل هذه الأخبار"، مضيفة "ما يحدث لا يليق بالدولة التونسية... وحسناء بن سليمان ما عندها ما تخبّي".واستغربت وزير العدل المُقالة من صمت المؤسسة العسكرية، قائلة "من دورها حماية المواطنين من خلال تكذيب الخبر أو تأكيده".