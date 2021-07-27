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حادثة بومهل... القبض على الزوج الذي فقأ عيني زوجته وطعنها مختبأ في منزل ببنزرت

Publié le Mardi 27 Juillet 2021 - 10:39قراءة: 0 د, 22 ث
باب نات - تمكن أمس أعوان الفرقة المركزية الثانية للحرس الوطني ببن عروس من القبض على الزوج الذي فقأ عيني زوجته منذ شهر داخل منزلهم بجهة بومهل مختبأ داخل منزل بجهة بنزرت وقد اعترف بتفاصيل الحادثة وتم الاحتفاظ به باذن من النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس.

وللاشارة فان حادثة الأعتداء الفظيعة هزت الرأي العام التونسي واكدت الزوجة ان زوجها فقأ عينيها بسكين ووجه لها عدة طعنات بسبب خلافات زوجية بينهما.

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