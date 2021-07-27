الهايكا تعبّر عن خشيتها من حادثة اقتحام مقر قناة الجزيرة وتدعو رئيس الجمهورية الي ضمان الحق في حرية التعبير

أصدرت الاثنين 26 جويلية، الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، بيانا عبرت من خلاله عن خشيتها من حادثة اقتحام مكتب قناة الجزيرة بتونس واغلاقه بعد اجبار العاملين فيه على مغادرته.

وطالبت الهيئة بالكشف عن الخلفيات التي أدت الي هذه الحادثة داعية الي ضرورة حماية الصحفيين خاصة خلال عملهم الميداني وعدم استهدافهم والتضييق عليهم.

ودعت الهيئة رئيس الجمهورية الي ضمان الحق في حرية التعبير والاعلام واكدت على ضرورة التشبث بالحق في حرية التعبير والاعلام.



