المشيشي: لست عنصرا معطلا وسأسلم السلطة لمن يختاره الرئيس التونسي

أكد رئيس الحكومة المعفى، هشام مشيشي، أنه من منطلق الحرص على تجنيب البلاد مزيد من الاحتقان في وقت هي فيه في أشد الحاجة إلى تكاتف كل القوى للخروج من الوضعية المتأزّمة التي تعيشها على كافة المستويات، فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون عنصرا معطّلا أو جزء من إشكال يزيد وضعية تونس تعقيدا.وأعلن، في بيان نشره على صفحته بالفايسبوك, أنّه محافظة على سلامة كل التونسيين، يصطفّ كما كان دائما إلى جانب الشعب واستحقاقاته وأعلن عن عدم تمسّكه بأي منصب أو أية مسؤولية في الدولة.وشدد على أنّه سيتولّى تسليم المسؤولية إلى الشخصية التي سيكلّفها رئيس الجمهورية لرئاسة الحكومة في كنف سنّة التّداول التي دأبت عليها بلادنا منذ الثورة وفي احترام للنّواميس الّتي تليق بالدولة، متمنّيا كلّ التوفيق للفريق الحكومي الجديد.وأشار الى أنه سيواصل خدمة الوطن من أي موقع كان.