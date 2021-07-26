   Abdelwahab - الكرنك  

أمر رئاسي بإعفاء رئيس الحكومة ووزير الدفاع ووزيرة الوظيفة العمومية

Publié le Lundi 26 Juillet 2021 - 13:44قراءة: 0 د, 24 ث
أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمرا رئاسيا قرّر من خلاله إعفاء:

• السيّد هشام مشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية،
• السيّد إبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني،

• السيّدة حسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة.
وذلك ابتداء من يوم الأحد 25 جويلية 2021.

كما تقرّر، بمقتضى ذات الأمر، أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 229799

RESA67  ()  |Lundi 26 Juillet 2021 à 13h 10m |           
Tous les ministres qu’Ennahdha voulait garder, comme par hasard



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