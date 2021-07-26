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سفارتا فرنسا وايطاليا بتونس تحذّر رعاياهم في تونس

Publié le Lundi 26 Juillet 2021 - 12:34قراءة: 0 د, 26 ث
حذّرت السفارة الفرنسة بتونس اليوم الاثنين 26 جويلية 2021 رعاياها على إثر الإحتجاجات التي تشهدها العاصمة تونس وعدد من المدن الكبرى على إثر قرارات رئيس الجمهورية التي أعلن فيها عن إعفاء رئيس الحكومة من مهامه و تجميد نشاط مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن أعضائه.

ودعت السفارة الفرنسية مواطنيها الى اليقظة وتوخي الحذر والإبتعاد عن التجمعات ودراسة الأوضاع قبل التفكير في السفر.


كما أصدرت السفارة الإيطالية بتونس تحذيرًا لمواطنيها،وأوصتهم بتوخّي الحذر و الإلتزام الصارم بالتدابير المعمول بها ، وتجنب التجمعات وإحترام أحكام السلطات المحلية،و تأجيل جميع الرحلات غير الضرورية.

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