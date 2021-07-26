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الطبوبي يتوجه للقاء رئيس الجمهورية

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Publié le Lundi 26 Juillet 2021 - 12:17قراءة: 0 د, 18 ث
يتوجه أمين عام الإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي حاليا نحو قصر قرطاج للقاء رئيس الجمهورية.

وسيكون محور اللقاء حول القرارات التي أعلن عنها رئيس الدولة امس حول تجميد نشاط البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة.


ويشار أن إجتماع المكتب التنفيذي للإتحاد مازال متواصلا لبلورة الموقف الرسمي من هذه القرارات، حسب ما نقلته موفدة شمس آف آم على عين المكان.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 229784

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Lundi 26 Juillet 2021 à 11h 41m |           
فاقد الشيء لا يعطيه
وسعيد لا يزيدكم إلا فقرا ومذلة



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