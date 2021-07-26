الطبوبي يتوجه للقاء رئيس الجمهورية

يتوجه أمين عام الإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي حاليا نحو قصر قرطاج للقاء رئيس الجمهورية.وسيكون محور اللقاء حول القرارات التي أعلن عنها رئيس الدولة امس حول تجميد نشاط البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة.ويشار أن إجتماع المكتب التنفيذي للإتحاد مازال متواصلا لبلورة الموقف الرسمي من هذه القرارات، حسب ما نقلته موفدة شمس آف آم على عين المكان.