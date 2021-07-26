غلق مكتب الجزيرة في تونس

أعلن مدير مكتب الجزيرة في تونس لطفي حاجي أن قوات الأمن قامت بإغلاق مكتب القناة، قائلا "لم نتلق أي إشعار مسبق بإخلاء مكتبنا من قبل قوات الأمن".من جهته، أوضح مراسل الجزيرة في تونس أن قوات الأمن أعلمت الفريق العامل أنها بصدد تنفذ تعليمات وطلبت من الجميع المغادرة.وأضاف المراسل "قوات الأمن طلبت منا إغلاق الهواتف والحواسيب ونزع التوصيلات الكهربائية".ومساء الأحد، أعلن الرئيس قيس سعيد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.وحتى ظهر اليوم، انقسمت مواقف الكتل البرلمانية بين معارض ومؤيد لقرارات سعيد، إذ اعتبرتها حركة النهضة "انقلابا" على الشرعية، وقالت كتلة ائتلاف الكرامة، إنها "باطلة"، واعتبرتها كتلة قلب تونس، "خرق جسيم للدستور"، فيما أيدتها فقط حركة الشعب .