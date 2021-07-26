عزّ الدين سعيدان: "قرارات سعيّد هي التي ستضع تونس على سكّة الإنقاذ"

قال الخبير الإقتصادي عزّ الدين سعيدان ، إن قرارات رئيس الجمهورية أمس تعتبر تغيير كبير جدّا يُنظر له بعين إيجابية لأن تونس كانت في مأزق حقيقي على جميع النواحي الإقتصادية الإجتماعية السياسية والصحية.وأفاد سعيدان في تصريح لاذاعة جوهرة أف أم بأن هذه القرارات ربما تشكّل بداية الإنفراج وبداية الحل ّ ، لأن الهمّ الأساسي للشركاء الأجانب والمانحيين الدوليين هو أن يكون هناك إستقرار في البلاد ورجوع إلى التنمية ، قائلا : " كيف ستسير الأمور في الساعات والأيام القادمة ستحدد موقف المانحين الدوليين خاصة صندوق الدولي".وأضاف سعيدان أن تونس كانت في وضع سياسي حرج جدا وتسير بنصف حكومة أو أقل والحكومة القائمة لم تكن قادرة أن تؤكد لصندوق النقد الدولي أن هناك فعلا حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات التي تقدمت بها .كما أشار إلى أنه إذا صارت الأمور بطريقة سلمية سيتغير وضع تونس بالنسبة للدول الصديقة والشقيقة والجهات المانحة وربما تكون القرارات التي إتخذها رئيس الجمهورية هي التي ستضع تونس على سكة الإصلاح وسكة الإنقاذ وفق قوله.