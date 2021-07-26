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المكي يطالب وزير الدفاع وقائد جيش البر الى السماح للبرلمان بالانعقاد

Publié le Lundi 26 Juillet 2021 - 09:22قراءة: 0 د, 31 ث
طالب القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك وزير الدفاع وقائد جيش البر بالسماح للبرلمان بالانعقاد.
وكتب المكي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية "إلى السيدين وزير الدفاع الوطني و قائد جيش البر الجنرال م غ
منع البرلمان من الانعقاد لم يرد في أي فصل من الدستور بل بالعكس ينص على بقائه في حالة انعقاد دائم.
الآن وحدات من الجيش الوطني تمنع رئيس البرلمان و النواب من الدخول للقيام بواجبهم.

أدعو إلى تدارك ذلك لكي لا تتعلق مخالفة دستورية كبرى بجيشنا الوطني.
أردت مقابلتكم مع مجموعة من النواب لابلاغكم هذا الطلب فلم يقع استقبالنا.



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