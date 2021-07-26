   Abdelhalim - رسالة تحت الماء  

محمد المسيليني: الإجراءات التي اتخذها رئيس الدولة "حققت حماية لوحدة الدولة وإستقرارها"

Publié le Lundi 26 Juillet 2021 - 08:18قراءة: 0 د, 36 ث
قال محمد المسليني القيادي في حركة الشعب ووزير التجارة الأسبق في تصريح لاذاعة شمس أن حزبهم لا زال في حالة انعقاد مؤكدا أنهم يدعمون بقوّة قرارات الرئيس...

اكد القيادي في حركة الشعب ووزير التجارة السابق محمد المسيليني، اليوم الإثنين، في تصريح لاذاعة شمس آف آم أن الفصل 80 من الدستور لا معنى له دون الإجراءات التي إتخذها رئيس الجمهورية.


وقال المسيليني إن الإجراءات التي اتخذها رئيس الدولة "حققت حماية لوحدة الدولة وإستقرارها ولم يكن امامه إلا هذه القرارات لحماية الدولة ومواصلة عملها".

وأكد محدث شمس آف آم ان هذه الإجراءات كانت ضرورية من أجل عودة الأمور لمسارها الطبيعي وحماية الدولة وضمان ديمومتها.

هذا وأقر المسيليني ان من "لم يواكب إحتفالات الشعب فهو خارج التوجه الشعبي".



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 229762

Falfoul  (Tunisia)  |Lundi 26 Juillet 2021 à 08h 25m |           
هؤلاء الاجلاف يتحملون وزر دماء التونسيين ...
هؤلاء دعات العنف واعداء الديمقراطية ...



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