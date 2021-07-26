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أمام البرلمان: مواجهات بين أنصار حركة النهضة وأنصار قرارات رئيس الجمهورية وتراشق بالحجارة والقوارير

Publié le Lundi 26 Juillet 2021 - 08:03قراءة: 0 د, 20 ث
تشهد ساحة مجلس نواب الشعب، حالة من التوتر والإحتقان بين عدد من أنصار حركة النهضة وعدد من أنصار قرارات رئيس الجمهورية .

هذا وقد تبادل الطرفين التراشق بالحجارة والقوارير وسط تدخل لقوات الامن في محاولة لفض المواجهات.


هذا وكان الغنوشي قد توافد فجر اليوم امام مقر البرلمان داعيا نواب الحركة للإلتحاق إلا أن قوات الجيش منعته من الدخول لمقر المجلس.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 229761

Karimyousef  (France)  |Lundi 26 Juillet 2021 à 07h 28m |           
على الجميع الدعوة الى الهدوء و ترك الشارع ، و عدم الانسياق الى التصعيد.لابد من الحوار و الحوار ثم الحوار و تجنب العنف. و خصوصا الابتعاد عن الشارع



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