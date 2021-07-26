أمام البرلمان: مواجهات بين أنصار حركة النهضة وأنصار قرارات رئيس الجمهورية وتراشق بالحجارة والقوارير

تشهد ساحة مجلس نواب الشعب، حالة من التوتر والإحتقان بين عدد من أنصار حركة النهضة وعدد من أنصار قرارات رئيس الجمهورية .هذا وقد تبادل الطرفين التراشق بالحجارة والقوارير وسط تدخل لقوات الامن في محاولة لفض المواجهات.هذا وكان الغنوشي قد توافد فجر اليوم امام مقر البرلمان داعيا نواب الحركة للإلتحاق إلا أن قوات الجيش منعته من الدخول لمقر المجلس.