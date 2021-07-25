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رئاسة الجمهورية تدعو التونسيين إلى الانتباه وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى

Publié le Dimanche 25 Juillet 2021 - 23:46قراءة: 0 د, 36 ث
قالت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها مساء الأحد، إنه بعد استشارة كلّ من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وعملا بالفصل 80 من الدستور، اتخذ رئيس الدولة قيس سعيّد، اليوم 25 جويلية 2021، القرارات التالية حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة:

- اعفاء رئيس الحكومة السيد هشام المشيشي،
- تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما،

- رفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب،
- تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية لمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية،

هذا، وسيصدر في الساعات القادمة أمر يُنظّم هذه التدابير الاستثنائية التي حتّمتها الظروف والتي ستُرفع بزوال أسبابها.
ودعت رئاسة الجمهورية بهذه المناسبة الشعب التونسي إلى الانتباه وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 229753

Mandhouj  (France)  |Dimanche 25 Juillet 2021 à 23h 04m |           
يلزم النزول للشارع و القبض على قيس سعيد و مجموعته و تحرير البرلمان من المتظاهرين التابعين لقيس سعيد. و ينتهي الأمر. الديمقراطية يجب أن تكون قاسية مع اعداءها.



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