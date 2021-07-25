المصور الصحفي المتميّز ياسين القايدي يتعافى بعد تعرّضه للاعتداء خلال التحرك الإحتجاجي

تعرّض صباح اليوم المصور الصحفي المتميّز ياسين القايدي إلى إصابة بحجارة على مستوى الرأس خلال التحرك الإحتجاجي في باردو الذي يطالب بإسقاط المنظومة الحاكمة.
و تم نقل القايدي بسيارة اسعاف إلى المستشفى.
كما تعرض عدد أخر من الصحفيين والمصورين إلى الاعتداء بواسطة الحجارة وقوارير.
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وفي تدوينة نشرها مساء اليوم الأحد طمئن ياسين متابعيه وكتب التدوينة التالية
و تم نقل القايدي بسيارة اسعاف إلى المستشفى.
كما تعرض عدد أخر من الصحفيين والمصورين إلى الاعتداء بواسطة الحجارة وقوارير.
اقرأ أيضا: ياسين القايدي يفوز بمسابقة "قوة الشعوب 2020"
وفي تدوينة نشرها مساء اليوم الأحد طمئن ياسين متابعيه وكتب التدوينة التالية
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