المصور الصحفي المتميّز ياسين القايدي يتعافى بعد تعرّضه للاعتداء خلال التحرك الإحتجاجي

"صديقاتي، أصدقائي أردت طمأنتكم/ن على حالتي الصّحيّة اللّتي صارت مستقرّة الآن بعد إصابتين على مستوى الرّأس و الرّجل اليمنى (إستوجبت بعض "الغرز" )خلال تغطيتي لأحداث باردو اليوم .. مئات الرّسائل الالكترونيّة و الإتّصالات الهاتفيّة وصلتني للإطمئنان على حالتي الصّحيّة (عذرا لم أستطع الإجابة لإحساسي ببعض التّعب و الألم ) أشكر زميلاتي و زملائي الميدانيّين من صحفيّات و صحفيّين و مصوّرات و مصوّرين صحفيّين، أخصّ بالشّكر كذلك صديقي و رفيقي في العمل عربي المحجوبي إلّي خدم ستوندارديست ليوم بش يطمإن الصّديقات و الأصدقاء، كذلك زميلي و صديقي علاء حمّودي الّي رافقني في سيّارة الإسعاف و لا أنسى السّيّد بلال الدّنش مدير القسم الفرنسي للأناضول في تونس و نور الدّين أحمد و محمّد كريت و أحمد زرّوقي و حمزة كريستو اللّذين تكبّدوا عناء التّنقّل لزيارتي في المستشفى ..شكرا لكم/نّ من القلب لما رأيته في عيونكم/نّ من حبّ صادق و خوف على صحّتي 🙏🏻😍🌹"

تعرّض صباح اليوم المصور الصحفي المتميّز ياسين القايدي إلى إصابة بحجارة على مستوى الرأس خلال التحرك الإحتجاجي في باردو الذي يطالب بإسقاط المنظومة الحاكمة.و تم نقل القايدي بسيارة اسعاف إلى المستشفى.كما تعرض عدد أخر من الصحفيين والمصورين إلى الاعتداء بواسطة الحجارة وقوارير.