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المصور الصحفي المتميّز ياسين القايدي يتعافى بعد تعرّضه للاعتداء خلال التحرك الإحتجاجي

Publié le Dimanche 25 Juillet 2021 - 20:37قراءة: 1 د, 5 ث
تعرّض صباح اليوم المصور الصحفي المتميّز ياسين القايدي إلى إصابة بحجارة على مستوى الرأس خلال التحرك الإحتجاجي في باردو الذي يطالب بإسقاط المنظومة الحاكمة.

و تم نقل القايدي بسيارة اسعاف إلى المستشفى.
كما تعرض عدد أخر من الصحفيين والمصورين إلى الاعتداء بواسطة الحجارة وقوارير.


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وفي تدوينة نشرها مساء اليوم الأحد طمئن ياسين متابعيه وكتب التدوينة التالية

"صديقاتي، أصدقائي أردت طمأنتكم/ن على حالتي الصّحيّة اللّتي صارت مستقرّة الآن بعد إصابتين على مستوى الرّأس و الرّجل اليمنى (إستوجبت بعض "الغرز" )خلال تغطيتي لأحداث باردو اليوم .. مئات الرّسائل الالكترونيّة و الإتّصالات الهاتفيّة وصلتني للإطمئنان على حالتي الصّحيّة (عذرا لم أستطع الإجابة لإحساسي ببعض التّعب و الألم ) أشكر زميلاتي و زملائي الميدانيّين من صحفيّات و صحفيّين و مصوّرات و مصوّرين صحفيّين، أخصّ بالشّكر كذلك صديقي و رفيقي في العمل عربي المحجوبي إلّي خدم ستوندارديست ليوم بش يطمإن الصّديقات و الأصدقاء، كذلك زميلي و صديقي علاء حمّودي الّي رافقني في سيّارة الإسعاف و لا أنسى السّيّد بلال الدّنش مدير القسم الفرنسي للأناضول في تونس و نور الدّين أحمد و محمّد كريت و أحمد زرّوقي و حمزة كريستو اللّذين تكبّدوا عناء التّنقّل لزيارتي في المستشفى ..شكرا لكم/نّ من القلب لما رأيته في عيونكم/نّ من حبّ صادق و خوف على صحّتي 🙏🏻😍🌹"





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