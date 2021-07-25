البحيري: على الذين حرضوا على العنف والقتل من جماعة حركة الشعب والوطد ومن ينسبون انفسهم لأنصار سعيد تحمل مسؤوليات افعالهم وما ارتكبوا

تقدم النائب في البرلمان عن حركة النهضة نور الدين البحيري بالشكر للاطارات الطبية وشبه الطبية جيشنا الابيض وقواتنا العسكرية والامنية التي تواصل حربها على الكوفيد "رغم محاولات التشويش والارباك والاستهداف من احفاد الصبايحية وعبيد الدرهم والدينار وخدمة الخلفان".وقال في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على فايسبوك "جرائمكم البشعة المتعمدة المدفوعة الاجر التي وصلت حد الحرق والسّحل ومحاولات القتل والنهب والسرقة تدل على سقوطكم االوطني والاخلاقي وفشلكم في انفاذ مخططكم الخياني الاجرامي الهادف للزج بالبلاد في مستنقع الفتنة والانقلاب في وقت يخوض شعبنا حربا ضروسا ضد الوباء وستدفعون ثمن جرائمكم امام القضاء وبحكم القانون".واضاف انه "على الذين حرضوا على العنف والقتل احزابا وافرادا من جماعة عبير وحركة الشعب والوطد ومن ينسبون انفسهم لانصار السيد رئيس الجمهورية تحمل مسؤوليات أفعالهم وما ارتكبوا".وتابع البحيري "مشروع الفوضى والانقلاب المدعوم من الخارج ومن قنوات الحدث والعربية فشل وانتهى.. متمسكون بالدفاع على الديمقراطية وقيم الجمهورية وسيادة الشعب.. مسيرة شعبنا نحو الافضل مستمرّة وسننتصر باذن الله وتوفيقه رغم الداء والاعداء".وكان المئات من الشبان نفذوا على مستوى شارع الحبيب بورقيبة بباردو، بالقرب من المبنى الرئيسي لمجلس نواب الشعب، وفقة إحتجاجية للمطالبة برحيل الحكومة وحل البرلمان.ورفع المحتجون شعارات مناهضة للحزام السياسي للحكومة منددين بسياسات الحكومة في التعامل مع الوضع الوبائي بالبلاد، وبتدهور المناخ الاجتماعي والاقتصادي، كما طالبوا أيضا بحلّ البرلمان.وتقام هذه التحركات الاحتجاجية في العاصمة وفي عدد من الجهات بدعوة من "المجلس الأعلى للشباب"، وهو منظمة غير مدرجة ضمن قائمة المنظمات والجمعيات الناشطة في تونس.