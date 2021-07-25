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مخلوف: وجوه الهم سيخرجون في الاعلام ليقنعونا بأن بضع عشرات من المادلجين يريدون اسقاط النظام الديمقراطي

Publié le Dimanche 25 Juillet 2021 - 16:38قراءة: 0 د, 39 ث
علق رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك على الاحتجاجات المتزامنة مع الاحتفال بعيد الجمهورية.
وقال مخلوف "ان وجوه الهم سيخرجون في الاعلام ليقنعوا قبل العالم بأن بضع عشرات من المادلجين يريدون اسقاط النظام الديمقراطي وحل البرلمان ويفسخوا انتخابات شارك فيها ملايين التونسيين ".



وكان المئات من الشبان نفذوا على مستوى شارع الحبيب بورقيبة بباردو، بالقرب من المبنى الرئيسي لمجلس نواب الشعب، وفقة إحتجاجية للمطالبة برحيل الحكومة وحل البرلمان.

ورفع المحتجون شعارات مناهضة للحزام السياسي للحكومة منددين بسياسات الحكومة في التعامل مع الوضع الوبائي بالبلاد، وبتدهور المناخ الاجتماعي والاقتصادي، كما طالبوا أيضا بحلّ البرلمان.

وتقام هذه التحركات الاحتجاجية في العاصمة وفي عدد من الجهات بدعوة من "المجلس الأعلى للشباب"، وهو منظمة غير مدرجة ضمن قائمة المنظمات والجمعيات الناشطة في تونس.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 229734

RESA67  ()  |Dimanche 25 Juillet 2021 à 16h 11m |           
A y est wejh el ham est apparu pour faire ses commentaires bidons



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