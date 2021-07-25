ترقية أطباء عسكريين وتوسيم مدنيين وعسكريين بينهم الوزير

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد صباح اليوم الأحد 25 جويلية 2021 بقصر قرطاج، على موكب تولى خلاله ترقية العميد طبيب محمد السوسي إلى رتبة أمير لواء طبيب، والعميد طبيب محمد جلال حميدة إلى رتبة أمير لواء طبيب، وذلك تقديرا للمجهودات التي بذلتها ولاتزال الإطارات الطبية وشبه الطبية في مكافحة جائحة كورونا.1. الدكتور الهاشمي الوزير،2. العميد فتحي الماطوسي،3. العميد صيدلي محمد بن موسى،4. العميد طبيب وفاء الفهري،5. الأستاذة إلهام بوطيبة،6. الأستاذة حميدة المغراوي،7. الدكتورة ألفة شلوف،8. الدكتور يوسف بن إبراهيم،9. الوكيل أول نسيبة بسباس،10. السيدة زينة العياري.