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باردو: المحتجون يطردون الهنتاتي ويرفعون شعار ديقاج في وجهه‎‎

Publié le Dimanche 25 Juillet 2021 - 15:57قراءة: 0 د, 27 ث
قام الأحد 25 جويلية، بعض المحتجين بطرد محمد الهنتاتي، من الوقفة الاحتجاجية التي ينفذونها في باردو في اطار التحرك الذي دعا له بعض النشطاء وما سمي المجلس الأعلي للشباب للاطاحة بالحكومة وحل البرلمان...

وخاطب بعض المحتجين الهنتاتي قائلين "جاي اليوم توري في وجهك...برا روح قبل رفع شعار ديقاج في وجهه رافضين تواجده بينهم.


وحاول الهنتاتي أن يقنع المحتجين بضرورة تواجده قائلا انه من اول الذين رفعوا شعار يا غنوشي يا سفاح يا قتال الارواح وانه يسعى لتحرير البلاد من الغنوشي حسب تعبيره.


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