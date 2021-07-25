صورة اليوم : مسيرة حاشدة تزلزل شوارع بنزرت في اطار تحرك 25 جويلية

شهدت الاحد 25 جويلية، مدينة بنزرت مسيرة احتجاجيا في اطار التحرك الذي دعا له بعض النشطاء وما سمي المجلس الأعلي للشباب للاطاحة بالحكومة وحل البرلمان وتسليم القيادة للجيش تحت امرة رئيس الجمهورية.

ولم يشارك في هذا التحرك سوى بعض أنفار رافعين الراية الوطنية وبعض الشعارات على غرار "نكره النهضة والغنوشي" في مشهد أثار سخرية النشطاء.





