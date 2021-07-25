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صورة اليوم : مسيرة حاشدة تزلزل شوارع بنزرت في اطار تحرك 25 جويلية

Publié le Dimanche 25 Juillet 2021 - 15:54قراءة: 0 د, 16 ث
شهدت الاحد 25 جويلية، مدينة بنزرت مسيرة احتجاجيا في اطار التحرك الذي دعا له بعض النشطاء وما سمي المجلس الأعلي للشباب للاطاحة بالحكومة وحل البرلمان وتسليم القيادة للجيش تحت امرة رئيس الجمهورية.
ولم يشارك في هذا التحرك سوى بعض أنفار رافعين الراية الوطنية وبعض الشعارات على غرار "نكره النهضة والغنوشي" في مشهد أثار سخرية النشطاء.


Commentaires


5 de 5 commentaires pour l'article 229726

BenMoussa  ()  |Dimanche 25 Juillet 2021 à 16h 08m |           
عنوان المقال : "مسيرة حاشدة تزلزل شوارع بنزرت "
لا يليق بباب نات التي عودتنا على الصدق وتحري الحقائق
إنه أمر مؤسف جدا فتجنبوا الانجذاب الى هذه التفاهات

Kerker  ()  |Dimanche 25 Juillet 2021 à 15h 51m |           
و ما تشاؤون إلاّ أن يشاء الله ربّ العالمين. إنّ في انعدام نصرة الحقّ بالحقّ تغلق كلّ أبواب الرحمة و الإنفراج.

Karimyousef  (France)  |Dimanche 25 Juillet 2021 à 15h 14m |           
Mais pourquoi ces individus et ceux qui se cachent derrière n'appellent t ils pas à la tenue des élections législatives et présidentielles anticipées?
Dans les pays démocratiques, lorsqu'il y a un blocage politique, on appelle à retourner devant les électeurs.

RESA67  ()  |Dimanche 25 Juillet 2021 à 15h 10m |           
Le titre de l’article est drôle. Pardon nul comme son auteur

Amir1  ()  |Dimanche 25 Juillet 2021 à 15h 03m |           
هل إن ممول الاحتجاجات هي منظومة الفساد أم مخابرات دولة أجنبية هي نفسها تقمع المظاهرات
أم أناس شرفاء وطنيون يفظلون عدم الظهور؟
سكوت ق. س علامة الرضا...على الجبهة الثانية غير الجبهة الرئيسية في مواجهة الفيروس



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