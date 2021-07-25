جامعيون يُثيرون "تساؤلات حول الجامعة المواطنية زمن الحجر الوبائي"

صدر عن دار محمد علي للنشر، بالشراكة مع مكتب التعاون الأكاديمي لمؤسسة "روزا لوكسمبورغ"، كتاب بعنوان "تساؤلات حول الجامعة المواطنية زمن الحجر الوبائي". وتولّى جمع النصوص وتقديمها الأستاذ الباحث المولدي قسومي.وشارك في تأثيث هذا الكتاب، الوارد في 288 صفحة، الأساتذة جهينة غريب وحميّد بن عزيزة وبوبكر بن علي ونزيهة مصباح السعداوي وسها غابري ومريم سعادة ومحمد أنور الزياني ورواء الكافي وزينب التوجاني.ويُعتبر هذا العمل نتاج تفكير جماعي تألفت فيه بعض الاختصاصات التي تنتمي إلى حقل الإنسانيات. وتضافرت فيه جهود مجموعة من الباحثين الذين جعلوا من المنظومة الجامعية مادتهم البحثية ومشغلهم العلمي.ويعتمد هذا المشروع البحثي حول الجامعة المواطنية زمن الحجر الوبائي على ورشات تفكير جماعي ونقاشات معمّقة حول الوضع الجامعي في مواجهة التحولات المتسارعة، وفي سياق يتميّز بتعدّد الإكراهات وتجدّدها، الأمر الذي يدفع للتساؤل عن مدى اكتمال المواصفات الجامعية للمؤسسات التي تحمل صفة الجامعة ذاتها وتنتهي بإشكالية بناء نظامها المعرفي تجاوبا مع مقتضيات النظام المجتمعي واستجابة لما تفرضه مسؤوليتها المواطنية.يقول الأستاذ المولدي قسومي في تقديمه لهذا الإصدار: "يعدّ الحجر الوبائي بمثابة اختبار مدى متانة المنظومة الجامعية التونسية بعد ستّة عقود من وجودها الهيكلي والوظيفي، مما يجعلها موضوع تناول بحثي متعدّد المقاربات من أجل الإجابة عن عديد الأسئلة المتصلة بحصيلة هذه المنظومة الجامعية ومنجزها التاريخي فيما ببناء يتعلّق بثقافة المواطنة، وكذلك المتصلة بآنية الوضعية الوبائية وبكيفية مواجهة المنظومة الجامعية لإكراهات الجائحة ومدى استعداداتها للمرور إلى طور جديد من الفعل الأكاديمي بجوانبه البحثية والبيداغوجية والتكوينية. أما البعد الثالث، فهو متصل بمصير المنظومة الجامعية وكيفية مواجهة الاستحقاقات القادمة وشروط الاستجابة لمقومات الجامعة ما بعد الوبائية".