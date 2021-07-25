   Om Kalthoum - فكروني  

بولبابه سالم لقناة الغد : التغيير يكون عبر الصندوق الإنتخابي و الشعب لا ينساق وراء الأجندات المشبوهة

Publié le Dimanche 25 Juillet 2021 - 09:38قراءة: 0 د, 30 ث
قال الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم لدى استضافته في قناة الغد ان هناك سوء إدارة للازمة في مواجهة جائحة كورونا و لاحظ ان الجميع يريد ان يتبرأ من المسؤولية و يلقي المسؤولية على غيره بعد تردي الوضع الوبائي ،، و عن الدعوات الى التظاهر قال ان هناك أجندات مشبوهة تريد استغلال مساحة الحرية لارباك الأوضاع و الشعب التونسي لا ينساق وراء هؤلاء خاصة بعد تبرأ أحزاب المعارضة الوازنة من المشاركة ، و اضاف بولبابه سالم ان الشعب سيحاسب المسؤولين على اجرامهم في حق الشعب عبر الصندوق الانتخابي و هي آلية التغيير في الانظمة الديمقراطية .




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