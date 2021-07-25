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ألمبياد طوكيو: ألفة الشارني تفشل في التأهل في مسابقة الرماية 10 أمتار

Publié le Dimanche 25 Juillet 2021 - 07:04قراءة: 0 د, 9 ث
فشلت ألفة الشارني فجر اليوم الاحد 25 جويلية 2021، في التأهل لنهائيات الرماية بالمسدس المضغوط 10 أمتار بعد إنهائها التصفيات في المرتبة 25 ب570 نقطة.

وستبقى لألفة خوض منافسات ال25 مترا.

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