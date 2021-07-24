حركة الشعب تحمّل حركة النهضة المسؤولية كاملة عن الاغتيالات والعمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد

وهذا نص البيان

في بيان في الذكرى الثامنة لاغتيال الشهيد محمد براهمي حملت حركة الشعب حركة النهضة المسؤولية كاملة عن الاغتيالات والعمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد كما تحذر الحكومة الى ما وصلته الأوضاع الاقتصادية من تردي يهدد البلاد بخطر الإفلاس نتيجة الخيارات الاعتباطية وغير الشعبية ولعل اخرها المصادقة على قانون الإنعاش الاقتصادي خدمة للفاسدين والمهربين وفق نص البيان.تحل يوم 25 جويلية 2021 الذكرى الثامنة لاغتيال القائد الرمز الأخ محمد براهمي أحد مؤسسي حركة الشعب وأمينها العام الأول الذي امتدت له يد الغدر والإرهاب الجبان امام بيته وبحضور أبنائه في محاولة للجماعات الإرهابية الموظفة لإخماد الثورة و إسكات الأصوات الوطنية و القومية التي رفعت شعارها واوقدت لهيبها.تحل الذكرى الأليمة لارتقاء الأخ محمد البراهمي شهيدا دون أن يتقدم التحقيق في ملابسات الجريمة بشكل جدي لتتحمل الأطراف والجهات المتورطة والمشاركة رغم وضوح المسؤولية الأخلاقية الملقاة على عاتق حركة النهضة الحاكمة زمن وقوع الجريمة التي تسترت عليها رغم علمها المسبق بالخطر الذي يهدد حياة الشهيد دون ان تحرك ساكنا او تتخذ الاجراءات الكفيلة بحمايته.إنّ حركة الشعب وهي تحي ذكرى استشهادك، توكد:1. التزامها بالعمل على كشف حقيقة الاغتيال كي تنال كل الأطراف التي تقف وراءه تخطيطا وتنفيذا وتمويلا جزاءها عن هذه الجريمة وعن كل الجرائم المرتكبة في حق شعبنا من اغتيال قادة سياسيين وأمنيين وعسكريين.2. ادانتها لتورط بعض القضاة في التستر عن الجرائم الإرهابية حيث بينت التطورات الأخيرة وما كشفت عنه من تواطئ من بعضهم للتغطية على ملفات الإرهاب والتلاعب بها وفي مقدمتها ملف الاغتيالات خدمة لأجندات حزبية صارت مكشوفة لدى الشعب التونسي وتدعو الى تنقية القضاء من العناصر المجندة لأغراض حزبية ومصلحية و الساعية لطمس الحقيقة خدمة لحركة النهضة و بعض قياداتها و حلفائها و شخصيات مورطة في الاغتيالات و الإرهاب و الفساد و التخابر مع اطراف اجنبية ضد مصلحة البلاد.3. تدعو الأجهزة الأمنية رفض التوظيف السياسي والحزبي في عملهم الأمني وعدم التستر على المطلوبين للعدالة والمهربين وتجار المخدرات الذي تمارسه بعض القيادات الأمنية بأمر من وزير الداخلية بالنيابة وحزامه السياسي بقيادة حركة النهضة.4. تحميل حركة النهضة المسؤولية كاملة عن الاغتيالات والعمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد والتردي الكبير للأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد وتفشي ظواهر الفساد السياسي والاقتصادي وتعتبر ان استمرار الغنوشي على راس البرلمان يعمق الازمة ويعطل عمل البرلمان و يدفع البلاد الى مزيد الصراع و التطاحن و يهدد بتفكك الدولة لما يقوم به من حماية للجماعات الإرهابية والفاسدين والمهربين.5. تحذر هذه الحكومة الفاشلة ما وصلته الأوضاع الاقتصادية من تردي يهدد البلاد بخطر الإفلاس نتيجة الخيارات الاعتباطية وغير الشعبية ولعل اخرها المصادقة على قانون الإنعاش الاقتصادي خدمة للفاسدين والمهربين.6. اكبارها لما يقوم به الإطار الطبي وشبه الطبي المدني والعسكري وكل قواتنا العسكرية من جهد جبار للتصدي لوباء كوفيد وحماية أرواح عزيزة علينا وعلى شعبنا واشادتها بما قامت به رئاسة الجمهورية لجلب التلاقيح والمستلزمات الطبية وهبة الاشقاء والأصدقاء لمساعدة بلادنا في هذا الظرف الصعب الذي وضعت فيه البلاد بفعل عبث الحكومة وحزامها السياسي الذي يرتقي الى مستوى الجرائم في حق الشعب.إن الواجب الوطني في حماية أرواح أهلنا يفترض تكثيف عمليات التطعيم ليشمل اغلب المواطنين، كما يفترض وضع خطة وطنية لإصلاح منظومة الصحة العمومية من كل الجوانب ضمانا لخدمة تليق بالإنسان وتحمي خاصة الفئات الضعيفة والمتوسطة من الامراض والجوائح.7. وقوفها مع كل التحركات والاحتجاجات الشعبية السلمية للتصدي لهذه المنظومة الفاسدة واسقاطها وتعديل الاوضاع ووضع حد لمنهج تخريب الدولة وتفقير الشعب بالتعويضات وغلاء الاسعار والتداين الخارجي المفرط مع مراعاة الاوضاع الصحية الخطيرة وًرفضها لكل تحرك يدعو للفوضى و المجهول وغير واضح الاهداف أو في خدمة أجندات خارجية.إنّ عزاءنا اليوم ونحن نحيي الذكرى الثامنة لاغتيالك أنّ المعارك الكبرى التي عشت و استشهدت من اجلها لا تزال قائمة و في مقدمتها التصدي للمشاريع التخريبية على طول خريطة الوطن العربي و التي تنفذها الجماعات الإرهابية و جماعات الإسلام السياسي بتوافق مع قوى الاستعمار و الهيمنة و بالنيابة عنها و ان بشائر النصر فيها بدأت تلوح لصالح امتنا و شعبنا التواق الى الحرية و العدالة و التقدم، فمحور المقاومة و في مقدمته المقاومة الباسلة في فلسطين تسجل انتصارات استراتيجية على محور الأعداء و الجماعات التكفيرية الإرهابية شذاذ الافاق الذي يجدون الحماية الكاملة من محور الشر و حلفائهم من أحزاب الإسلام السياسي في تراجع واضح على طول الخارطة العربية.عهدا نجدده لروحك الطاهرة أننا لن نحيد عن الخيار الذي رسمناه وتبنيناه معا ولن تكل عزائمنا عن العمل من أجل كشف الحقيقة كاملة في جريمة اغتيالك وتحميل المسؤولية لكل متورط في العملية تخطيطا وتمويلا وتنفيذا وتغطية عن الجريمة كما أننا ستبقى على العهد خدمة لشعبنا في الحرية والعدالة الاجتماعية وطرد الأعداء والمحتلين وأعوانهم من أرضنا العربية.