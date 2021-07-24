   Souad Mohamed - الهوى  

تونس تتسلم معدات وتجهيزات طبية من البرتغال و 150 ألف جرعة من التلاقيح من بلجيكا

Publié le Samedi 24 Juillet 2021 - 13:01قراءة: 0 د, 25 ث
كما تسلّمت تونس 150 ألف جرعة من التلاقيح ضد كوفيد 19 ومعدات ومستلزمات طبية ممنوحة من مملكة بلجيكا في إطار مساهمتها في دعم جهود بلادنا لمجابهة تفشي الجائحة.

ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية تم تسلّم هذه التلاقيح والمستلزمات الطبية بحضور مدير عام الصحة العسكرية، والمدير العام للصيدلية المركزية التونسية، والقائم بأعمال سفارة بلجيكا بتونس، والممثل العام لمقاطعة فالوني- بروكسيل بتونس.


وكانت تونس تسلّمت، ظهر أمس الجمعة 23 جويلية 2021، معدات وتجهيزات طبية ممنوحة من الجمهورية البرتغالية في إطار مساهمتها في دعم جهود بلادنا لمجابهة تفشي الجائحة.


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