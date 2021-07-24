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أسبوع المياه العالمي لسنة 2021 سيعقد عن بعد من 23 إلى 27 أوت 2021

Publié le Samedi 24 Juillet 2021 - 14:49قراءة: 0 د, 51 ث
سيعقد أسبوع المياه العالمي لسنة 2021 عن بعد بالسويد من 23 إلى 27 أوت 2021

ويركز هذا المؤتمر وفق موقعه على الأنترنات والذي ينظمه معهد ستوكهولم الدولي للمياه ،على خمسة محاور رئيسية و هي "المجتمعات المرنة" و "الطبيعة" و "سلاسل القيمة" و "المدن" و "التغيير المنهجي".
وسيبحث أسبوع المياه العالمي ما ينبغي القيام به بصفة متساوية وعادلة و شاملة لضمان عالم حكيم في مجال المياه للجميع

كما ستهتم هذه التظاهرة بإبراز الدور الفعال للمياه في مواجهة التحديات الراهنة مثل التغيرات المناخية والفقر وفقدان التنوع البيولوجي
وتم فتح باب التسجيل في أسبوع المياه العالمي 2021 حيث يمكن لمختلف المهتمين بمجال المياه المشاركة في إنشاء الحلول واكتشاف جوانب مهمة حول قضايا المياه.
وبهذه المناسبة، سيتم تنظيم مؤتمر عبر الإنترنات يضم 300 جلسة تتطرق إلى مجموعة واسعة من المواضيع. وينتظر ان يشهد مشاركة عدد كبير من المهتمين بمسألة المياه ، بما في ذلك الرؤساء التنفيذيين وكبار السياسيين والباحثين والمنظمات الحكومية الدولية.
يذكر أن أسبوع المياه العالمي هو َمنبر دولي تنظمه الأمم المتحدة سنويا منذ سنة 1991 للحوار حول قضايا المياه في العالم

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