   Souad Mohamed - الهوى  

المشيشي يواكب حملة التلقيح في أرياف زغوان ويؤكد على الترفيع في عدد التلاقيح

Publié le Samedi 24 Juillet 2021 - 12:53قراءة: 0 د, 24 ث
واصل رئيس الحكومة هشام مشيشي تفقد مراكز التلقيح في الأرياف والمناطق البعيدة وتفقد اليوم سير عملية التلقيح بكل من مركز التلقيح بالناظور من ولاية زغوان والمركز المخصص لفرق التلقيح المتنقلة بصواف.

وأكد المشيشي بحسب بلاغ اصدرته رئاسة الحكومة على ضرورة الترفيع في عدد التلاقيح والتوجه نحو التونسيين في كل المناطق والأرياف.


وكان رئيس الحكومة زار يوم الخميس مركزي تلقيح كوفيد-19 بكل من معتمدية سجنان وجومين من ولاية بنزرت وذلك لمواكبة سير حملة التلقيح.


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