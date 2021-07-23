وزير الصحة يستقبل الطاقم الطبي بمستشفى الياسمينات ببن عروس ويؤكد على تتبع المعتدين عدليا وتأمين المستشفيات ضد كل الإعتداءات

إستقبل وزير الصحة بالنيابة محمد الطرابلسي مساء اليوم الجمعة 23 جويلية 2021 بمقر الوزارة الطاقم الطبي بمستشفى الياسمينات ببن عروس الذي تعرض إلى العنف ثاني أيام عيد الإضحى وذلك بحضور والي بن عروس والمدير الجهوي للصحة ومدير المستشفى.
وعبر الوزير بالمناسبة عن تضامنه الكامل ومؤازرته للطاقم الطبي معربا عن عزم الوزارة إتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لتتبع المعتدين عدليا وتوفير كل ما من شأنه أن يساهم في تأمين المؤسسات الإستشفائية بكامل جهات البلاد ضد كل الإعتداءات وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية حفاظا على السير العادي للمرفق العمومي للصحة مثنيا على جهود كل العاملين بالقطاع الصحي لما يبذلونه من جهود متواصلة للإحاطة والتكفل بالمرضى.
وعبر الوزير بالمناسبة عن تضامنه الكامل ومؤازرته للطاقم الطبي معربا عن عزم الوزارة إتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لتتبع المعتدين عدليا وتوفير كل ما من شأنه أن يساهم في تأمين المؤسسات الإستشفائية بكامل جهات البلاد ضد كل الإعتداءات وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية حفاظا على السير العادي للمرفق العمومي للصحة مثنيا على جهود كل العاملين بالقطاع الصحي لما يبذلونه من جهود متواصلة للإحاطة والتكفل بالمرضى.
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