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وزير الصحة يستقبل الطاقم الطبي بمستشفى الياسمينات ببن عروس ويؤكد على تتبع المعتدين عدليا وتأمين المستشفيات ضد كل الإعتداءات

Publié le Vendredi 23 Juillet 2021 - 22:24قراءة: 0 د, 31 ث
إستقبل وزير الصحة بالنيابة محمد الطرابلسي مساء اليوم الجمعة 23 جويلية 2021 بمقر الوزارة الطاقم الطبي بمستشفى الياسمينات ببن عروس الذي تعرض إلى العنف ثاني أيام عيد الإضحى وذلك بحضور والي بن عروس والمدير الجهوي للصحة ومدير المستشفى.

وعبر الوزير بالمناسبة عن تضامنه الكامل ومؤازرته للطاقم الطبي معربا عن عزم الوزارة إتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لتتبع المعتدين عدليا وتوفير كل ما من شأنه أن يساهم في تأمين المؤسسات الإستشفائية بكامل جهات البلاد ضد كل الإعتداءات وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية حفاظا على السير العادي للمرفق العمومي للصحة مثنيا على جهود كل العاملين بالقطاع الصحي لما يبذلونه من جهود متواصلة للإحاطة والتكفل بالمرضى.

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