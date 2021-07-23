مطار تونس قرطاج: مجموعة من النقابيين يعتدون على chef avion بالعنف الشديد في مكتبه

كشف الجمعة 23 جويلية، مرصد رقابة عن تعرض chef avion الي اعتداء بالعنف الشديد في مكتبه بمطار قرطاج من طرف قرابة 20 نقابي.وأفاد المرصد بأن رئيس الطائرة تعرض لاصابات خطيرة على مستوى العين والرأس وكدمات في كامل جسده فيما تم ايقاف المعتدين في محافظة مطار تونس قرطاج.وحسب ما نقله المرصد فان المسؤولين المباشرين للمعتدى عليه رفضوا ارساله في سيارة اسعاف ديوان الموانئ والمطارات بالنظر لضرورة تسجيل سبب الاصابات في محضر وطُلب منه التصريح بأنه تعرض للاصابات جراء سقوط حقائب عليه.وقال المرصد ان هناك تدخلات كبرى الان وضغوطات على محافظ المطار وعلى الادارة العامة للتونيسار من أجل غلق الموضوع والتكتم عليه واطلاق سراح عصابة التبوريب النقابي دون تتبعات.