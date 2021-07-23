ياسين العياري يقدم شكاية ضد صفحات تتهمه بالتجارة في الكوكايين ويلمح لدور التيار الديمقراطي"‎‎

قدم النائب ياسين العياري شكاية للقضاء ضد صفحات اتهمته بالتورط في قضية متعلقة بالتجارة في الكوكايين.وألمح العياري ان الصفحات تعود لاطراف قريبة من التيار الديمقراطي.وقال العياري " عسلات و صفحات نادية العجبوني القوية السامية، بش تمشي بيادقكم و أدميناتكم الي في تونس في العفس و الي في الخارج؟ من المطار للمرناقية بكل قوة، بكل عدل!.واضاف العياري " خسارة المرناقية موش كي سجن القلعة الي غنى عليه الشيخ إمام، ما يلبسوهمش برتقالي يا كذابة يا متع قاذورات الإشاعات".وتابع "مستغرب من حاجة وحدة، معناها في 10 سنين، تعاركت بشراسة مع رشيد عمار، مع غازي الجريبي، مع مهدي جمعة، مع رئيس أركان جيش البر إسماعيل الفطحلي، مع الباجي الله يرحمه، مع مهدي جمعة، مع الشاهد، مع الفخفاخ، مع وديع الجريء، مع الإتحاد، مع المبروك، مع العتروس، مع اللطيف، مع بلخيرية، مع شقرون، مع بن عياد، شاكي بوزراء و نواب من النهضة، متعارك مع شركات أجنبية و بترولية.. تي خرجت حتى نكور البرة مع البلكاني و مارسك.. تي أقوى من في تونس تضاربت معاهم و في الخارج ماشية مليح!واضاف "هاذم الكل، رغم العركات الضارية و الإمكانيات الي عندهم و كل أجهزة الدولة ال تحتهم، ما لقاوليش مخالفة ما وصلناش لجريمة، ما لقاوليش فرنك زايد، ما لقاوش ربع تفشة، ما لقاوش إمتياز بدون وجه حق، حتى شي!وختم قائلا "آخر عمري تجي صفحات و أدمينات بودورو تفيق بيا نتاجر بالكوكايين؟ و تلقى شكون يسايرهم و تجد عليه!.