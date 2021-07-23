المشيشي يستقبل الطبيبان اللذان تعرضا لاعتداء في مستشفى بن عروس

استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي بعد ظهر اليوم الجمعة 23 جويلية 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، الطبيبان الذين تم الاعتداء عليهما أول أمس بالعنف الشديد في مستشفى الياسمينات ببن عروس وذلك بحضور المستشار لدى رئيس الحكومة أسامة الخريجي، ومدير مستشفى الياسمينات بن عروس إبراهيم الظوافلي.وعبّر رئيس الحكومة في مستهل اللقاء عن إدانته الشديدة لمثل هذه الأفعال وتضامنه المطلق مع الطبيبان وكل الإطار الطبي وشبه الطبي مؤكدا أن القانون سيأخذ مجراه لمحاسبة المتورطين في هذا الاعتداء ومنع تكرر مثل هذه الحوادث.ونوّه رئيس الحكومة بمجهودات الإطارات الطبية والإدارية في كل المؤسسات الاستشفائية خاصة في هذا الظرف الصحي الاستثنائي الذي تعيشه بلادنا، معتبرا ان الأطباء هم الخط الأول في معركة مجابهة وباء الكورونا وأن على الجميع ان يساند هذه المجهودات ويثمنها، كما أشار إلى أن الحكومة ستسخر كل قدراتها لتوفير الحماية والأمن لابناء القطاع الصحي والتصدي لهذه الأفعال غير المسؤولة ومعاقبة مرتكبيها اشد العقاب.وثمّن الطبيب المقيم بمستشفى الياسمينات ببن عروس يوسف بن إبراهيم تضامن رئيس الحكومة معهم مشيرا إلى أن هذا الاعتداء الذي حصل لم يكن الأول من نوعه فقد شهدت عديد المستشفيات حوادث مشابهة، مضيفا ان اللقاء مثل مناسبة للحديث عن النقائص التي يعانيها مستشفى بن عروس واستراتيجية التكفل بمرضى الكورونا وسبل تحسين ظروف العمل داخل اقسام الاستعجالي ومسالك الكوفيد-19.من جهته أكد مدير مستشفى الياسمينات بن عروس إبراهيم الظوافلي أن اللقاء تناول مسألة تامين المؤسسات الاستشفائية وخاصة اقسام الاستعجالي لتفادي تكرر مثل هذه الحادثة فضلا عن التداول في بعض الحلول لمزيد تدعيم التامين بهذه المؤسسات. كما تطرق اللقاء إلى تقدم تركيز المستشفى الميداني الذي قدمته دولة قطر كهبة لبلادنا مؤكدا أن رئيس الحكومة تعهد بالتسريع في تركيز شبكة السوائل الطبية ومولد الأكسجين لدخول هذا المستشفى حيز الاستغلال وتدعيم المنظومة الصحية بولاية بن عروس وحل مشاكل الانتظار والاكتظاظ.