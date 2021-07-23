   Om Kalthoum - أغار من نسمة الجنوب  

تونس تسدد قرضا رقاعيا تحصلت عليه سنة 2014 بضمان أمريكي

Publié le Vendredi 23 Juillet 2021 - 13:21قراءة: 0 د, 29 ث
أعلنت وزارة الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار، في بلاغ لها، أنّه تم اليوم 23 جويلية 2021، سداد مبلغ جملي قدره 506 مليون دولار أمريكي (500 مليوم دولار بعنوان الأصل و6 مليون دولار بعنوان الفوائد) ما يعادل 1412.6 مليون دينار بعنوان القرض الرقاعي الذي تحصّلت عليه تونس بالسوق المالية العالمية في 24 جويلية 2014 .

يذكر أنه تمّ إصدار هذا القرض بالسوق المالية العالمية، إثر منح الإدارة الأمريكية ضمانها لتونس بمقتضى اتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 3 جوان 2014 وذلك حسب الشروط المالية التالية:
- نسبة الفائدة: 2.452 %.

- آجال السداد: دفعة واحدة بعد 7 سنوات.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 229630

Aziz75  ()  |Vendredi 23 Juillet 2021 à 13h 20m |           
على كل الحكومات المتتالية أن تسعى جاهدة و بكل الوسائل المتاحة لها التخفيض و حتى السعي إلى تطهير البلاد من هذه الآفة. آفة المديونية التي ترهق البلاد و العباد في حياتهم اليومية. و خاصة الأجيال القادمة. من واجبنا الإستقلال العمل على إخراج البلاد من هذا المرض العظال و السعي قدما على الضرب على المتهربين من دفع الضرائب و تهريب المال إلى خارج الوطن. هذا الحل الوحيد و ليس هناك غيره.



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