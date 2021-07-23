تونس تسدد قرضا رقاعيا تحصلت عليه سنة 2014 بضمان أمريكي

أعلنت وزارة الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار، في بلاغ لها، أنّه تم اليوم 23 جويلية 2021، سداد مبلغ جملي قدره 506 مليون دولار أمريكي (500 مليوم دولار بعنوان الأصل و6 مليون دولار بعنوان الفوائد) ما يعادل 1412.6 مليون دينار بعنوان القرض الرقاعي الذي تحصّلت عليه تونس بالسوق المالية العالمية في 24 جويلية 2014 .يذكر أنه تمّ إصدار هذا القرض بالسوق المالية العالمية، إثر منح الإدارة الأمريكية ضمانها لتونس بمقتضى اتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 3 جوان 2014 وذلك حسب الشروط المالية التالية:- نسبة الفائدة: 2.452 %.- آجال السداد: دفعة واحدة بعد 7 سنوات.