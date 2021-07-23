قيس سعيد : من يعتقد أنني أنافسه على صحة المواطن فهو يحتاج الى تطعيم من نوع آخر

أكــد اليوم الجمعة رئيس الجمهورية قيس سعيد بأنه ليس في مبارازة أو منافسة مع أي كان من أجل توفير اللقاحات والمعدات الطبية للتونسيين .وقال سعيد ..’’ان كان هناك سباقا فهو سباق ضد الساعة حتى لا يسقط مزيد الضحايا ’’.وأكد سعيد خلال زيارته لمقر وحدة التلاقيح و الامصال و المواد البيولوجية التابعة للصيدلية المركزية للاطلاع على التلاقيح التي تم تسلمها من فرنسا أنه منذ توليه مهامه قام بمجهودات كبيرة لفائدة التونسيين بحسب تصريحه.وذكر قيس سعيد بالانجازات التي حققها على مستوى مجلس الأمن القومي ووزارة الصحة والعلاقات الدولية مع عديد الدول الأجنبية.وختم قيس سعيدكلامه قائلا ..’’من يعتقد أنني أنافسه على صحة المواطن فهو يحتاج الى تطعيم من نوع آخر’’.المصدر - شمس