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الياس الفخفاخ ينفي تبرئته من شبهة تضارب المصالح

Publié le Vendredi 23 Juillet 2021 - 11:46قراءة: 0 د, 20 ث
تداولت الجمعة 23 جويلية، صفحات التواصل الاجتماعي المقربة من التيار الديمقراطي خبر تبرئة القضاء لرئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ من شبهة تضارب المصالح والتي كانت سببا رئيسيا في تقديم استقالته من منصبه.

ونشر الفخفاخ على صفحته الرسمية بالفايسبوك بيانا الى الرأي العام كذّب فيه ما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي مؤكدا أن القضية مازالت بين يدي القضاء التونسي ولم يتم إصدار أي حكم فيها.


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