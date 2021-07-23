اليعقوبي: لن تكون هناك عودة مدرسية دون تطعيم كافة الإطار التربوي و التلاميذ و الطلبة

أكــد اليوم الجمعة 23 جويلية 2021 الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي في تصريح اعلامي بأنه لن تكون هناك عودة مدرسية دون تطعيم كافة الإطار التربوي و التلاميذ و الطلبة بالتلقيح المضاد لفيروس كورونا .