القطي يدعو رئيس الجمهورية للتوجه إلى بيت الغنوشي لمعاينة حالته الصحية

نشر عبد العزيز القطي النائب السابق في مجلس نواب الشعب تدوينة في صفحته الرسمية علي الفايسبوك موجهة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد دعاه من خلالها بصفته رئيسا للجمهورية، إلى التوجه إلى بيت رئيس البرلمان راشد الغنوشي في أقرب وقت لمعاينة حالته الصحية وإعلام الشعب بها بكل مسؤولية وشفافية.ووصف القطي الحالة الصحية للغنوشي بالمتكتم عليها.وكان تم الجمعة 23 جويلية، نشر صورة لزعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان بصدد تناول وجبته الصباحية ومطالعة عدد جريدة الشروق الصادر بتاريخ 23 جويلية.ويأتي نشر هذه الصورة لتكذيب الاشاعات بخصوص عدم مغادرة الغنوشي للمستشفى واقامته بقسم الانعاش بالمستشفى العسكري بسبب تعكر حالته الصحية وفق ما تم تداوله.يذكر ان الغنوشي اقام بالمستشفى العسكري بعد اصابته بفيروس كورونا وبقي تحت المراقبة الطبية قبل مغادرته المشتشفى اول امس.وقد أثارت الصورة سخرية بعض النشطاء الذين شبهوا الغنوشي بأسير الحرب أو الشخص المختطف والذي يتم نشر صورته مع صحيفة حديثة العهد للتأكيد على أنه في صحة جيدة.