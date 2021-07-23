   Om Kalthoum - ليلة حب  

القطي يدعو رئيس الجمهورية للتوجه إلى بيت الغنوشي لمعاينة حالته الصحية

Publié le Vendredi 23 Juillet 2021 - 11:15قراءة: 0 د, 46 ث
نشر عبد العزيز القطي النائب السابق في مجلس نواب الشعب تدوينة في صفحته الرسمية علي الفايسبوك موجهة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد دعاه من خلالها بصفته رئيسا للجمهورية، إلى التوجه إلى بيت رئيس البرلمان راشد الغنوشي في أقرب وقت لمعاينة حالته الصحية وإعلام الشعب بها بكل مسؤولية وشفافية.
ووصف القطي الحالة الصحية للغنوشي بالمتكتم عليها.



وكان تم الجمعة 23 جويلية، نشر صورة لزعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان بصدد تناول وجبته الصباحية ومطالعة عدد جريدة الشروق الصادر بتاريخ 23 جويلية.
ويأتي نشر هذه الصورة لتكذيب الاشاعات بخصوص عدم مغادرة الغنوشي للمستشفى واقامته بقسم الانعاش بالمستشفى العسكري بسبب تعكر حالته الصحية وفق ما تم تداوله.
يذكر ان الغنوشي اقام بالمستشفى العسكري بعد اصابته بفيروس كورونا وبقي تحت المراقبة الطبية قبل مغادرته المشتشفى اول امس.

وقد أثارت الصورة سخرية بعض النشطاء الذين شبهوا الغنوشي بأسير الحرب أو الشخص المختطف والذي يتم نشر صورته مع صحيفة حديثة العهد للتأكيد على أنه في صحة جيدة.



Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 229616

Malek07  (Tunisia)  |Vendredi 23 Juillet 2021 à 10h 38m |           
.القطي يستبطن الشماتة ...و يستعد لقلب الفيستة وكسب المغنم ... هذا السلوك يزيد في حسرة التوانسة على بلادهم ما دامت فيها نخبة سياسية بهذه الأخلاق .و الحمد لله ان الموت حق و على الناس الكل و هي اكثر شيء وزع بعدل

Nouri  ()  |Vendredi 23 Juillet 2021 à 10h 31m |           
حاله حليله النخبه السياسيه في تونس !!!
توّه هذا كلام ؟ هذا يثبت زاده أنو تونس تعاني من اجل هذي النخبه وهوما سبب كل المشاكل !!!
حتى من رئيس الدولة يحبو يردّوه كلب عسّه !!!

Volcano  (Tunisia)  |Vendredi 23 Juillet 2021 à 10h 26m |           
اييه و نعم الراي وانت صرفت صرفت كمل اطلب عرض جميع الرؤساء على الفحص الطبي البدني و النفسي وهكا نطمانوا الناس الكل
لكن سي الجهبذ الفاشل اعطيني سند قانوني واحد واضح يخول لاي جهة كانت مثل هذا الاجراء المهم
سكت دهرا ونطق عهرا
الفاشلون تحركهم نزواتهم وليس عقولهم



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