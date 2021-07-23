   Om Kalthoum - ليلة حب  

الاعلامي حسان بلواعر: الطبيب الذي تعرض للعنف عاد من كندا لانقاذ حياة التونسيين... بعد أن وسوس له الشيطان باش يأكل طريحة

Publié le Vendredi 23 Juillet 2021 - 11:09قراءة: 1 د, 3 ث
قال الاعلامي بقناة نسمة حسان حسان بلواعر ان الطبيب الذي تعرض للعنف في مستشفى الياسمينات واسمه عيسى دراجي كان يعمل في كندا وترك رفاهيتها لانقاذ حياة التونسيين.
وأضاف بلعور " لقد وسوس له الشيطان للعودة لانقاذ حياة التونسيين بعد أن وسوس له الشيطان " ياخي كلا طريحة".
وتابع بلعور " على الطبيب أن يعود الآن إلى البلد الذي احترمه ودافع عنه".





وكان تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الشاب المتّهم بالاعتداء بالعنف الشديد على طبيب في مستشفى الياسمينات ببن عروس بعد وفاة والدته المصابة بفيروس كورونا بالمستشفى.


وللتذكير فإن فيديو تسجيل لكاميرا المستشفى أظهر الشاب لحظة الإعتداء بالعنف على الطبيب المتضرر وتم نشره وتداوله على مواقع التواصل الإجتماعي.


وكان مدير مستشفى الياسمينات ببن عروس، الدكتور إبراهيم الضوافلي علّق على فيديو العنف الذي طال الأطباء، معتبرا في تصريح لاذاعة موزاييك أن ما شهده المستشفى أمس من اعتداءات ضد الإطارات الطبية لا مبرر له .

وأوضح أن المواطن حل بالمستشفى رفقة والدته التي كانت في حالة وفاة ورغم ذلك حاول الأطباء إنعاشها، وعند إبلاغ ابنها عمد إلى الاعتداء على طبيبين.


وبين الضوافلي أن المعتدي لم يكن بمفرده وحاول الفرار عن طريق سيارة كانت بانتظاره في المستشفى بعد إعلام قوات الأمن وعند محاولة الهرب حاول دهس طبيب أخر.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 229615

Jawhar_Berlin  ()  |Vendredi 23 Juillet 2021 à 10h 21m |           
عنف في المستشفيات، عنف في البرلمان، عنف في الملاعب، عنف في الشوارع، عنف في مراكز التلقيح!!
ماذا أصاب تونس؟
وهل القادم أسوأ؟



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