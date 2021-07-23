محمد عبو : نية مقاضاة هشام المشيشي مقبولة... ولكن يجب أن يتم اثبات جرائمه

قال الناشط السياسي محمد عبو في مداخلة له على اذاعة جوهرة اليوم الجمعة إن نية التيار الديمقراطي في مقاضاة هشام المشيشي مقبولة كفكرة مبدئية ولكن يجب أن يتم اثبات جرائمه قبل كل شيء حسب قوله.
و أضاف عبو, أن المسألة معقدة لأن أغلب الأفعال التي قام بها المشيشي لا يمكن اثباتها مؤكدا أنه ليس معنيا بتطبيق القوانين واحترامها و لا يهتم بالقضية التي يعتزم التيار الديمقراطي تقديمها.
و أكد محمد عبو أن الدعوات لإستقالة هشام المشيشي لا يعني انتهاء الأزمة مضيفا أنه من الواضح أنه سيتم التخلي عن المشيشي من قبل الحزام السياسي ولكن من سيخلفه سيكون أيضا مضمونا بالنسبة له وضامنا لعدم محاسبتهم على حد قوله.
و في تعليقه عن الأخبار التي يتم تداوله بشأن تهديد رئيس الحكومة بملفات أخلاقية أكد محمد عبو أنها إن ثبتت فهي كارثة خاصة وأنه تفانى منذ تعيينه في خدمتهم على حساب مصلحة البلاد وفق تعبيره.
و أضاف عبو, أن المسألة معقدة لأن أغلب الأفعال التي قام بها المشيشي لا يمكن اثباتها مؤكدا أنه ليس معنيا بتطبيق القوانين واحترامها و لا يهتم بالقضية التي يعتزم التيار الديمقراطي تقديمها.
و أكد محمد عبو أن الدعوات لإستقالة هشام المشيشي لا يعني انتهاء الأزمة مضيفا أنه من الواضح أنه سيتم التخلي عن المشيشي من قبل الحزام السياسي ولكن من سيخلفه سيكون أيضا مضمونا بالنسبة له وضامنا لعدم محاسبتهم على حد قوله.
و في تعليقه عن الأخبار التي يتم تداوله بشأن تهديد رئيس الحكومة بملفات أخلاقية أكد محمد عبو أنها إن ثبتت فهي كارثة خاصة وأنه تفانى منذ تعيينه في خدمتهم على حساب مصلحة البلاد وفق تعبيره.
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