   Om Kalthoum - ليلة حب  

محمد عبو : نية مقاضاة هشام المشيشي مقبولة... ولكن يجب أن يتم اثبات جرائمه

Publié le Vendredi 23 Juillet 2021 - 10:56قراءة: 0 د, 46 ث
قال الناشط السياسي محمد عبو في مداخلة له على اذاعة جوهرة اليوم الجمعة إن نية التيار الديمقراطي في مقاضاة هشام المشيشي مقبولة كفكرة مبدئية ولكن يجب أن يتم اثبات جرائمه قبل كل شيء حسب قوله.


و أضاف عبو, أن المسألة معقدة لأن أغلب الأفعال التي قام بها المشيشي لا يمكن اثباتها مؤكدا أنه ليس معنيا بتطبيق القوانين واحترامها و لا يهتم بالقضية التي يعتزم التيار الديمقراطي تقديمها.


و أكد محمد عبو أن الدعوات لإستقالة هشام المشيشي لا يعني انتهاء الأزمة مضيفا أنه من الواضح أنه سيتم التخلي عن المشيشي من قبل الحزام السياسي ولكن من سيخلفه سيكون أيضا مضمونا بالنسبة له وضامنا لعدم محاسبتهم على حد قوله.

و في تعليقه عن الأخبار التي يتم تداوله بشأن تهديد رئيس الحكومة بملفات أخلاقية أكد محمد عبو أنها إن ثبتت فهي كارثة خاصة وأنه تفانى منذ تعيينه في خدمتهم على حساب مصلحة البلاد وفق تعبيره.



Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 229613

Malek07  (Tunisia)  |Vendredi 23 Juillet 2021 à 10h 15m |           
حتى نية محاكمتك انت على الإطاحة بوزير صحة ناجح و الإتيان بآخر أقل تجربة و على يديه إستفحلت فينا الكورونة و تنزيهك و تغطيتك على الفخفاخ رغم انه ثبتت عليه تهم تضارب المصالح يعتبر جريمتين لا جريمة واحدة

BenMoussa  ()  |Vendredi 23 Juillet 2021 à 10h 15m |           
محمد عبو الذي تصنفه زوجته من فئران السجون
اصبح يعلم النوايا ويحاسب عليها

Sly  (Tunisia)  |Vendredi 23 Juillet 2021 à 10h 05m |           
محمد عبو... كنت أحترهه .. لكن الثورة .. أنارت الكثير من الأشياء ...
بان أن محمد عبو وحرمه المصون... فاشلان ... في السياسة ...



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