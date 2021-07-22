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محمد اليوسفي: النهضة وقلب تونس يستخدمان ملفات اخلاقية ضد المشيشي حتى لا يستقيل

Publié le Jeudi 22 Juillet 2021 - 23:24قراءة: 0 د, 21 ث
كشف الاعلامي محمد اليوسفي في مداخلة على قناة الميادين ان الحزام السياسي لرئيس الحكومة هشام المشيشي وبالتحديد حزب حركة النهضة وقلب تونس يبتزان المشيشي كي لا يقدم استقالته.
وأضاف اليوسفي " النهضة وقلب تونس يستخدمان ملفات أخلاقية في عملية الابتزاز الرخيصة".
وتابع محمد اليوسفي " اتضح جليا ان الطبقة السياسية في تونس تنتمي لمافيا تهدف لتدمير الشعب وهي تخطط من المنتجعات السياحية".




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