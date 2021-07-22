محمد اليوسفي: النهضة وقلب تونس يستخدمان ملفات اخلاقية ضد المشيشي حتى لا يستقيل

كشف الاعلامي محمد اليوسفي في مداخلة على قناة الميادين ان الحزام السياسي لرئيس الحكومة هشام المشيشي وبالتحديد حزب حركة النهضة وقلب تونس يبتزان المشيشي كي لا يقدم استقالته.وأضاف اليوسفي " النهضة وقلب تونس يستخدمان ملفات أخلاقية في عملية الابتزاز الرخيصة".وتابع محمد اليوسفي " اتضح جليا ان الطبقة السياسية في تونس تنتمي لمافيا تهدف لتدمير الشعب وهي تخطط من المنتجعات السياحية".