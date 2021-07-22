بطاقة إيداع بالسجن في حق الشاب المعتدي على طبيب بمستشفى الياسمينات

تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الشاب المتّهم بالاعتداء بالعنف الشديد على طبيب في مستشفى الياسمينات ببن عروس بعد وفاة والدته المصابة بفيروس كورونا بالمستشفى.
هذا ومازال البحث متواصل على شخص آخر كان رفقة المعتدي وشارك في الإعتداء الا انه في حالة فرار حاليًا، حسب ما أكده لاذاعة شمس آف آم الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية في بن عروس عمر حنين .
وللتذكير فإن فيديو تسجيل لكاميرا المستشفى أظهر الشاب لحظة الإعتداء بالعنف على الطبيب المتضرر وتم نشره وتداوله على مواقع التواصل الإجتماعي.
وكان مدير مستشفى الياسمينات ببن عروس، الدكتور إبراهيم الضوافلي علّق على فيديو العنف الذي طال الأطباء، معتبرا في تصريح لاذاعة موزاييك أن ما شهده المستشفى أمس من اعتداءات ضد الإطارات الطبية لا مبرر له .
وأوضح أن المواطن حل بالمستشفى رفقة والدته التي كانت في حالة وفاة ورغم ذلك حاول الأطباء إنعاشها، وعند إبلاغ ابنها عمد إلى الاعتداء على طبيبين.
وبين الضوافلي أن المعتدي لم يكن بمفرده وحاول الفرار عن طريق سيارة كانت بانتظاره في المستشفى بعد إعلام قوات الأمن وعند محاولة الهرب حاول دهس طبيب أخر.
هذا ومازال البحث متواصل على شخص آخر كان رفقة المعتدي وشارك في الإعتداء الا انه في حالة فرار حاليًا، حسب ما أكده لاذاعة شمس آف آم الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية في بن عروس عمر حنين .
وللتذكير فإن فيديو تسجيل لكاميرا المستشفى أظهر الشاب لحظة الإعتداء بالعنف على الطبيب المتضرر وتم نشره وتداوله على مواقع التواصل الإجتماعي.
وكان مدير مستشفى الياسمينات ببن عروس، الدكتور إبراهيم الضوافلي علّق على فيديو العنف الذي طال الأطباء، معتبرا في تصريح لاذاعة موزاييك أن ما شهده المستشفى أمس من اعتداءات ضد الإطارات الطبية لا مبرر له .
وأوضح أن المواطن حل بالمستشفى رفقة والدته التي كانت في حالة وفاة ورغم ذلك حاول الأطباء إنعاشها، وعند إبلاغ ابنها عمد إلى الاعتداء على طبيبين.
وبين الضوافلي أن المعتدي لم يكن بمفرده وحاول الفرار عن طريق سيارة كانت بانتظاره في المستشفى بعد إعلام قوات الأمن وعند محاولة الهرب حاول دهس طبيب أخر.
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