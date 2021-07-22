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وزير الصحة المقال:''لم نفقد مريضا واحدا بسبب نقص الأكسيجين، والحمد لله''

Publié le Jeudi 22 Juillet 2021 - 20:54قراءة: 1 د, 7 ث
اكد وزير الصحة المقال فوزي مهدي، في تدوينة نشرها مساء اليوم الخميس، على صفحته على الفايسبوك ان "أزمة الأكسيجين الأخيرة نتيجة لإخلال عدد من المزودين بالتزاماتهم بسبب الارتفاع العالمي والإقليمي في الطلب على مادة استراتيجية ونادرة".

ودون مهدي انه "ببينما كان وفريق الوزارة بصدد التنسيق بأنفسهم مع رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارات الخارجية والدفاع والنقل والصناعة لإيجاد حلول عملية وتنويع مصادر التزود، فوجئوا بإقحامهم في لعبة سياسية تواصلية لا ناقة لنا فيها ولا جم.


كما دون"لم نفقد مريضا واحدا بسبب نقص الأكسيجين، والحمد لله والشكر لكل من عمل على فتح أبواب جديدة وطرق بديلة للتزود".



فريق الصحة عبّر عن تخوفاته من الاكتظاظ لمستشاري رئيس الحكومة

وأكد فوزي مهدي وجود ضغط من ما سمّاه القصبة حتى لليلة عيد الأضحى حيث تم إقرار فتح مراكز التلقيح ضدّ الكورونا ... بعد ما كان الهدف هو منح راحة لمهنيي الصحة والمتطوعين في مراكز التلقيح يومي العيد"

وأقر مهدي في ذات التدوينة انه "تم التنسيق مع المديرين الجهويين للصحة لتحديد المراكز الممكن فتحها وانه تم التواصل طيلة يوم الإثنين مع مستشار رئيس الحكومة المكلف بالكورونا ومستشاره المكلف بالتنسيق مع المجتمع المدني وانه تم التأكّد من إعلام وزارة الداخلية عبر الفاكس وبالتسليم المباشر.

هذا وأشار الوزير المُقال إلى أن فريق الصحة عبّر عن تخوفاته من الاكتظاظ لمستشاري رئيس الحكومة وتلقّى الفريق تطمينات بحسن سير العملية والتنسيق مع الداخلية والولاة، حسب ما أكده فوزي مهدي في نفس التدوينة.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 229598

Nouri  ()  |Jeudi 22 Juillet 2021 à 20h 43m |           
الجريمة إلّي قمت بها يا سي المسؤول هي بعث ورمي الآلاف من المواطنين في إكتظاظ وزحمه وتقاتل من اجل وعودك بتلقيحهم بدون تناسق وإلا تنظيم ولا أمن وانت تعلم ان هذا خطر كبير والأيّام القادمه ان شاء الله ما تكونش كارثية من اجل غبائك !!!



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