المشيشي: أم المعارك التونسية الآن هي المعركة ضد جائحة فيروس كورونا





أكّد رئيس الحكومة هشام مشيشي، خلال مواكبته، اليوم الخميس، سير حملة التلقيح في أرياف معتمدية سجنان وجومين، ضرورة الترفيع في عدد التلاقيح والتركيز على حملات التلقيح المتنقلة في القرى والمناطق البعيدة واستغلال مراكز الصحة الأساسية والمستوصفات في هذه الحملة.وقال رئيس الحكومة في تصريح اعلامي إن " أم المعارك التونسية الآن هي المعركة ضد جائحة فيروس كورونا" ، مؤكدا إيمانه وثقته في انتصار تونس فيها بفضل ما وصفه بالتكاتف الايجابي والتفاعل الثنائي للمجتمع المدني ومصالح الدولة في كل المناطق والجهات.وابرز في ذات السياق، أهمية منظومة الفرق والمراكز الصحية المتتقلة في الرفع من نسبة الملقحين ودورها في معاضدة بقية مكونات منظومة التلقيح والمراكز القارة مثنيا بالمناسبة على جهود كافة الاطارات الطبية وشبه الطبية في التصدي للجائحة وعلى دور نسيج المجتمع المدني الذي هب لمعاضد المجهود الوطني في هذا السياق.واطلع رئيس الحكومة ، بحضور رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة والي بنزرت محمد قويدر وبقية ممثلي السلط المحلية والهياكل المعنية المتداخلة، على سير عمل الفرق الصحية المتنقلة، التي انطلق عملها نهاية الأسبوع الفارط بكل من المركز المحلي بمعهد بازينة من معتمدية جومين، والمركز المحلي بمعهد 15 أكتوبر بمعتمدية سجنان، بغاية تطعيم حوالي 6000 شخص ممن فاقت أعمارهم 50 سنة.وتهدف هذه الحملة إلى الحد من مزيد انتشار الإصابات وكسر حلقات العدوى بالفيروس بهذه المناطق وبقية مناطق الجهة، وهو ذات الشأن بالنسبة لحملة التلقيح الجارية حاليا بمعتمدية غزالة الرامية إلى تطعيم حوالي 3000 شخص ممن تجاوزت أعمارهم 50 سنة.واطلع رئيس الحكومة من ناحية أخرى على مؤشرات تطور الوضع الوبائي العام بالجهة، وسير تنفيذ القرارات الوطنية والجهوية والمحلية، الى جانب مجمل الإجراءات الجهوية الاستباقية الزجرية منها والتوعوية، التي تم اتخاذها من قبل اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة ونظيراتها المحلية، وبقية مكونات المجتمع المدني، للحد من تفشي الفيروس.وكشفت المصالح الطبية لخلية اليقظة والترصد الطبي بالجهة أن عدد المعتمديات المصنفة حمراء بالجهة تراجع من 11 معتمدية إلى 7 معتمديات خلال الأسبوعين الأخيرين، وهي معتمديات بنزرت الشمالية وجرزونة وسجنان وماطر واوتيك ومنزل جميل والعالية.كما تراجع المعدل العام للاصابات بكامل الولاية إلى 618 إصابة على 100 الف شخص، في حين بلغ عدد الإصابات الجملية بالفيروس بالجهة منذ بداية الأزمة الصحية 20901 إصابة، تعافت منها 16539 حالة بينما بلغ عدد الوفيات إلى حدود نهار أمس الأربعاء، 813 شخص .يشار إلى أن الجهة الصحية ببنزرت تضم 7 مراكز للتطعيم بين جهوية ومحلية ومتنقلة وذلك بكل من معتمديات بنزرت الشمالية ومنزل بورقيبة وراس الجبل وماطر وجومين وسجنان وغزالة.