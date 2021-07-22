تفاصيل الاعتداء على طبيبين ومحاولة دهس آخر بمستشفى الياسمينات



Credits Mosaique FM

علّق مدير مستشفى الياسمينات ببن عروس، الدكتور إبراهيم الضوافلي اليوم الخميس 22 جويلية 2021 على فيديو العنف الذي طال الأطباء، معتبرا في تصريح لاذاعة موزاييك أن ما شهده المستشفى أمس من اعتداءات ضد الإطارات الطبية لا مبرر له .وأوضح أن المواطن حل بالمستشفى رفقة والدته التي كانت في حالة وفاة ورغم ذلك حاول الأطباء إنعاشها، وعند إبلاغ ابنها عمد إلى الاعتداء على طبيبين.وبين الضوافلي أن المعتدي لم يكن بمفرده وحاول الفرار عن طريق سيارة كانت بانتظاره في المستشفى بعد إعلام قوات الأمن وعند محاولة الهرب حاول دهس طبيب أخر.وأضاف الدكتور الضوافلي أنه تم إيقاف المعتدي بعد تدخّل الأمن، متابعا أنه تقدم بشكوى في الغرض لمركز الأمن بالمدينة الجديدة وقدم الفيديو الذي يوثق عملية الاعتداء.وأشار مدير مستشفى الياسمينات إلى أن والي بن عروس أشرف على اجتماع بحضور إدارة المستشفى لتدعيم مركز أمن المستشفى بعدد آخر من بالأعوان وإرساء خطة أمنية لحماية الإطارات الطبية وشبه الطبية وحماية لمستشفى من أي اعتداء آخر.وفي حديثه عن الوضع الصحي في المستشفى، بين الضوافلي أن مستشفى الياسمينات هو الوحيد الذي بقي يستقبل مرضى كوفيد 19 رغم بلوغه أكثر من طاقة استيعابه القصوى لتبلغ 300% مما تسبب في حالة اكتظاظ بالمستشفى .وطالب إبراهيم الضوافلي المواطنين بمساعدتهم في تسهيل عمل الإطارات الطبية وشبه الطبية بالتّحلي بالوعي اللازم والمسؤولية مما سيمكنهم من تقديم خدماتهم الطبية على أكمل وجه. وشدد على أنهم ماضون في القيام بواجبهم تجاه المواطنين.موزاييك