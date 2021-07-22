Ooredoo تطلق حملة تحسيسية ضد كوفيد-19

بلاغ صحفي -

في إطار استراتيجية التواصل المواطني، أطلقت Ooredoo حملة ضد كوفيد-19 و تساهم في المجهود الوطني التحسيسي في مواجهة انتشار الجائحة.جاءت الحملة في شكل معلقات إشهارية حضرية و تهدف لتوعية التونسيات و التونسيين المدعوين للقيام بتضحيات و تغيير عاداتهم الصيفية لإنجاح التحدي الذي رفعه الجيش الأبيض و جملة الأطراف المتدخلة في الحرب على الفيروس و نسخه المتحورة.هذه الحملة التي تحمل ألوان العلامة أخذت شكل محادثة بين كوفيد-19 و مواطن تونسي تحلّى بروح المسؤولية و التضحية لمساعدة المجتمع على تجاوز الظرفية الحالية. حملت تميزت كذلك بالاعتماد على هاشتاغ (hashtag) مستوحى من مثل شعبي تونسي أرادت Ooredoo من خلاله مخاطبة كلّ التونسيين.