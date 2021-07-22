Ooredoo تطلق حملة تحسيسية ضد كوفيد-19

بلاغ صحفي - في إطار استراتيجية التواصل المواطني، أطلقت Ooredoo حملة ضد كوفيد-19 و تساهم في المجهود الوطني التحسيسي في مواجهة انتشار الجائحة.
جاءت الحملة في شكل معلقات إشهارية حضرية و تهدف لتوعية التونسيات و التونسيين المدعوين للقيام بتضحيات و تغيير عاداتهم الصيفية لإنجاح التحدي الذي رفعه الجيش الأبيض و جملة الأطراف المتدخلة في الحرب على الفيروس و نسخه المتحورة.
هذه الحملة التي تحمل ألوان العلامة أخذت شكل محادثة بين كوفيد-19 و مواطن تونسي تحلّى بروح المسؤولية و التضحية لمساعدة المجتمع على تجاوز الظرفية الحالية. حملت تميزت كذلك بالاعتماد على هاشتاغ (hashtag) مستوحى من مثل شعبي تونسي أرادت Ooredoo من خلاله مخاطبة كلّ التونسيين.
جاءت الحملة في شكل معلقات إشهارية حضرية و تهدف لتوعية التونسيات و التونسيين المدعوين للقيام بتضحيات و تغيير عاداتهم الصيفية لإنجاح التحدي الذي رفعه الجيش الأبيض و جملة الأطراف المتدخلة في الحرب على الفيروس و نسخه المتحورة.
هذه الحملة التي تحمل ألوان العلامة أخذت شكل محادثة بين كوفيد-19 و مواطن تونسي تحلّى بروح المسؤولية و التضحية لمساعدة المجتمع على تجاوز الظرفية الحالية. حملت تميزت كذلك بالاعتماد على هاشتاغ (hashtag) مستوحى من مثل شعبي تونسي أرادت Ooredoo من خلاله مخاطبة كلّ التونسيين.
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