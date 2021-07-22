سمير الوافي: على عكس ما يظنه بعض السذّج فإن الوثيقة المسربة من وزارة الصحة تدين وزير الصحة المقال وتؤكد جريمته

اعتبر الاربعاء 21 جويلية، الاعلامي سمير الوافي ان الوثيقة التي تم تسريبها من وزارة الصحة بخصوص اعلام وزارة الداخلية بالايام المفتوحة للتلقيح ودعوتها الي تأمين مراكز التلقيح لا تبرّئ وزير الصحة.وقال في تدوينة بصفحته على الفايسبوك "هذه الوثيقة عكس ما يظنه بعض السذج...تدين وزير الصحة المُقال ولا تبرئه...فهي تؤكد جريمته...لأنه أرسلها عبر مدير ديوانه الى مدير ديوان وزير الداخلية يطلب تأمين مراكز التلقيح في كل الجمهورية...قبل يوم واحد فقط من إنطلاق التلقيح العشوائي".وتساءل الوافي مستغربا "بجاه ربي في أي دولة في العالم...يتم التخطيط لتأمين عمليات عشوائية من هذا النوع...ورسم الخطط وتعزيز الأمن وتكليف أعوانه وضباطه بالمهمات...قبل يوم واحد فقط...وبدون إجتماعات أمنية للتنسيق والتخطيط ووضع الإمكانيات...!!!!؟؟؟".وتابع مستنكرا "ما هذا الإستبلاه !؟؟...تفتح التلقيح عشوائيا وفجأة لجميع المسجلين في المنظومة...وأنت تعرف أن عددهم زوز ملاين مسجل...وعدد مراكز التلقيح محدود...وعدد التلاقيح التي وفرتها لا تكفي لربع ساعة...ثم تطلب تأمين كل ذلك قبل ساعات...ولا تستعد ولا تتوقع ببساطة أن الإقبال سيكون عشوائيا وهائلا...!!!".وختم سمير الوافي تدوينته بالقول "يجب ضم هذه الوثيقة لملف التحقيق في ضبط المسؤولين على تلك الجريمة...فهي إدانة ثابتة للوزير المُقال...حتى لو كان يشتغل مع أفشل حكومة في العالم...فذلك لا يعفيه من المسؤولية الجسيمة...!!!".